ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 rok. Kiedy rozpocznie się okres rozliczeniowy? RDC 10.02.2024 14:09 Do końca lutego zostaną wysłane deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Okres rozliczeń podatku PIT za 2023 rok rozpocznie się 15 lutego 2024 roku.

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 rok (autor: ZUS)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok. Ich wysyłka potrwa do końca lutego.

Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku dostał chociaż jedną złotówkę z ZUS.

— Co roku na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. W oczekiwaniu na przesyłkę listową klienci mogą taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych — podkreślił rzecznik ZUS. Zaznaczył, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku.

Okres rozliczeń podatku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 2 do 14 lutego Krajowa Administracja Skarbowa będzie zasilać system Twój e-PIT danymi z deklaracji podatkowych od pracodawców. Umożliwi to wygenerowanie wstępnie wypełnionych deklaracji PIT, które będą dostępne od 15 lutego.

„15 lutego 2024 r. rozpocznie się okres rozliczeń podatku PIT za 2023 rok. Przed rozpoczęciem akcji rozliczeń – w dniach 2 – 14 lutego – Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi prace w usłudze Twój e-PIT, które pozwolą przygotować rozliczenia zasilone milionami informacji od płatników. To gigantyczna operacja informatyczna, która umożliwi wygenerowanie rozliczeń PIT dla podatników” – przekazało Ministerstwo Finansów.

Resort wyjaśnił, że podczas prac serwisowych usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. Podatnicy nie będą mogli w tym okresie pobierać dokumentów, które znajdują się w usłudze lub składać korekty rozliczeń za poprzednie lata.

„Działania te są niezbędne, aby od 15 lutego 2024 r. podatnicy mogli rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT” – wyjaśnił resort finansów.

„W tym roku po raz pierwszy także przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wygodnej formy rozliczenia w ramach tej usługi” – dodano w informacji MF.

MF przypomniało także, że w ubiegłym roku podatnicy złożyli za pomocą Twój e-PIT aż 11,9 mln deklaracji podatkowych za 2022 r.

Dla kogo PIT-11A, PIT-40A, PIT-11?

PIT-11A otrzymają osoby z nadpłatą podatku, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

— PIT-11A trafi również do tych świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A — wyjaśnił Żebrowski.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11 przeznaczony jest dla tych osób, które dostały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Potrzebny duplikat deklaracji. Co zrobić?

— W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS — podkreślił Żebrowski.

Wyjaśnił, że jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

