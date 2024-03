Nowości w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Co miałoby się zmienić? RDC 21.03.2024 18:41 Według minister zdrowia Izabeli Leszczyny po zmianach w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, dostępność do świadczeń i jakość leczenia „będzie coraz lepsza”. Nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść 224 mld zł.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. MF i MZ pokazały szczegóły (autor: PAP/Leszek Szymański)

Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz minister finansów Andrzej Domański i jego wiceminister Jarosław Neneman przedstawili w środę podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów założenia do zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

— W naszej umowie koalicyjnej zapowiedzieliśmy zmianę w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i obiecaliśmy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia (...). Polski Ład obarczył polskich przedsiębiorców dodatkową daniną, sprawił, że składka zdrowotna dla nich wyraźnie wzrosła. Dzisiaj przedstawiamy propozycję, która wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom — powiedział Andrzej Domański.

Co się zmieni?

Zapowiedziane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowe zasady dotyczą przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form: skali podatkowej, 19-procentowym podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przez kartę podatkową.

Przedsiębiorcy na skali podatkowej (1,3 mln podmiotów) mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Według MF w warunkach z 2024 r. taka składka wyniosłaby 286,33 zł zamiast 381,78 zł obecnie. W 2025 r. byłoby to odpowiednio 310 zł zamiast 410 zł. Zniesiona ma być również składka od zbywalnych środków trwałych.

— Na zaproponowanej przez nas zmianie skorzystają wszyscy rozliczający się na skali podatkowej — zapewnił minister Domański.

W przypadku płacących podatek liniowy składka ma być naliczana w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Odczuwalna zmiana dla przedsiębiorcy byłaby na takim samym poziomie jak w przypadku skali podatkowej. Nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłacą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przychody ze zbycia środków trwałych będą wyłączone z podstawy obliczania składki. Nie będzie jej można odliczyć od PIT.

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, również bez możliwości odliczenia od podatku.

Według ministra finansów na zaprezentowanych w czwartek zmianach skorzysta 93 proc. przedsiębiorców.

Przed wprowadzeniem reformy Polskiego Ładu przedsiębiorcy odprowadzali składkę zdrowotną w wysokości 9 mld zł rocznie, a po 2022 r. wpływy ze składki do NFZ od tej grupy wyniosły 16 mld zł i dalej rosły. Resort zdrowia wyliczył, że powrót do starych zasad spowodowałoby uszczuplenie składek w tym roku na poziomie ok. 9,5 mld zł, a w 2025 r. byłoby to 10 mld zł mniej w budżecie NFZ.

System po wdrożeniu zmian

Polska Agencja Prasowa zapytała minister zdrowia Izabelę Leszczynę, czego mogą spodziewać się pacjenci po zmianach i jak będzie wyglądał system po ich wdrożeniu, minister zaznaczyła, że jest ustawa gwarantująca określony poziom nakładów na zdrowie.

— Mamy ustawę nakładową. W przyszłym roku nakłady na ochronę zdrowia, szacunkowo oczywiście, to 224 mld zł, a więc spory wzrost w stosunku do roku obecnego. Pacjenci mogą być spokojni. Jeśli chodzi o świadczenia, dostępność do świadczeń, o ich jakość, dostępność do leków, także tych refundowanych, to będzie jakość i dostępność coraz większa — powiedziała minister.

— Prowadzimy w tym obszarze cały szereg działań w Ministerstwie Zdrowia. Począwszy od prac nad e-rejestracją (…), która pozwoli odwoływać wizyty w sposób łatwi i przyjazny dla pacjentów i uwolni czas lekarza. Po drugie stawiamy na opiekę koordynowaną i to nie tylko na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, ale także na wyższych poziomach – opiece specjalistycznej, ambulatoryjnej i w szpitalach — dodała.

Składki dla przedsiębiorców

Według prognozy przedstawionej przez Leszczynę szacowane nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść ok. 224 mld zł, z czego 168 mld zł to wpływy ze składek do NFZ (bez transferów z budżetów). Tegoroczne nakłady na ochronę zdrowia to 197,3 mld zł.

Jak powiedziała Izabela Leszczyna, to jej resort będzie gospodarzem prac zmianami przepisów o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Do końca 2021 r. przedsiębiorcy płacili składkę ryczałtową w wysokości 9 proc. od min. 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (wtedy było to 381,81 zł miesięcznie). Jej część można było przy tym odliczyć od podatku (w opłata wynosiła 53,03 zł za miesiąc). Tę formułę zastąpiono składką ustalaną na podstawie wysokości dochodu podatkowego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Po zmianach przedsiębiorcy na skali podatkowej zaczęli płacić 9 proc. od dochodu, osoby na podatku liniowym - 4,9 proc. od dochodu, a ryczałtowcy w zależności od przychodu - w tym roku odprowadzają na ubezpieczenie zdrowotne od 419,46 zł do 1258,39 zł miesięcznie. Składki nie można obecnie odliczyć od podatku, jak było przed zmianą.

