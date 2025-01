Nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych ruszy 3 lutego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 lutego uruchamia nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych — poinformował we wtorek wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40 tys. zł; budżet programu to 1,6 mld zł.