Niszczą wrogie radary z ponad 200 km. Do Wojska Polskiego trafią pociski przeciwradiolokacyjne RDC 28.01.2025 17:11 We wtorek w MON podpisano umowę na dostawę pocisków AGM-88G AARGM-ER dla polskiego lotnictwa, służących do niszczenia wrogich radarów z odległości ponad 200 km. Pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału polskich pilotów i samolotów F-35 — mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podpisano umowę na pociski przeciwradiolokacyjne dla Wojska Polskiego (autor: PAP/Piotr Nowak)

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zatwierdził umowę na nowe pociski dla polskiego lotnictwa we wtorek na uroczystości w Ministerstwie Obrony Narodowej. Umowa zawarta została pomiędzy Agencją Uzbrojenia (Skarb Państwa) a rządem Stanów Zjednoczonych.

Wartość kontraktu opiewa na 745 mln dolarów netto. Z opublikowanego w kwietniu 2024 roku komunikatu administracji w Waszyngtonie wiadomo, że polski rząd ubiegał się o zgodę na zakup maksymalnie 360 rakiet, które wraz ze sprzętem towarzyszącym wyceniono na maksymalnie 1,275 miliarda dolarów. Ostatecznie zakupiono ponad 200 takich pocisków, a ich dostawy będą realizowane w latach 2029-2035.

— Dzisiejsza umowa to ogromny postęp w dziedzinie potencjału polskich Sił Powietrznych, zagospodarowania samolotów F-35 tak, jak to należy robić — mówił minister obrony. Jak dodał, zakup pocisków AGM-88G pozwoli na „pełne wykorzystanie” możliwości polskich pilotów i nowych samolotów wielozadaniowych F-35.

Szef MON podkreślał, że zawarta umowa jest dowodem na wzmacnianie sojuszu polsko-amerykańskiego, co — jak mówił — bardzo ważne jest szczególnie w obliczu nowej administracji w USA. Podkreślił, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, będąc zarazem aktywnym i pewnym członkiem NATO i Unii Europejskiej.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że pierwsze z 32 zamówionych F-35 trafiły już do polskiego wojska i obecnie są wykorzystywane do szkoleń na terenie USA.

Zwiększamy zdolności Sił Powietrznych do zwalczania systemów radiolokacyjnych

-

28 stycznia br. w #Warszawa wicepremier W. @KosiniakKamysz podpisał umowę na dostawę pocisków przeciwradiolokacyjnych AGM-88G AARGM-ER. Dostawy ponad 200 pocisków będą realizowane w latach 2029-2035.… pic.twitter.com/A5YTsw1dHs — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 28, 2025

„Polska staje się liderem”

Podczas uroczystości głos zabrał także gen. dywizji Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Ocenił, że podpisany kontrakt „spina klamrą wyposażenie naszego F-35 w uzbrojenie największej klasy”.

Gen. Nowak zaznaczył też, że Polska dołącza niejako do „ekskluzywnego klubu”, który korzystają z tej technologii. Podobnych pocisków używają bowiem, prócz Polski, tylko Stany Zjednoczone, Holandia, Finlandia oraz Australia.

— Po raz kolejny Polska staje się liderem we wdrażaniu nowoczesnego uzbrojenia i wchodzi w posiadanie zdolności, które będą podnosiły jej rangę i pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i całym NATO — podkreślił.

Amerykańskie pociski AGM-88G służą do zwalczania wrogich naziemnych systemów radiolokacyjnych oraz obrony przeciwlotniczej, co przekłada się na bezpieczeństwo własnego lotnictwa. Według informacji MON, zasięg pocisków — przeznaczonych do montowania na polskich samolotach F-35 — wynosi ponad 200 km, co pozwala samolotom niszczyć wrogie systemy, samemu pozostając w bezpiecznej odległości.

Pierwszy zamówiony przez Polskę egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej w Teksasie w sierpniu 2024 r., a w ręce polskich lotników ma trafić w tym roku. AARGM-ER nie są natomiast zintegrowane z samolotami F-16, choć jest to planowane w przyszłości.

W ramach udzielonej w kwietniu 2024 r. zgody Rządu Stanów Zjednoczonych w przyszłości możliwe są kolejne zakupy przedmiotowych lotniczych środków bojowych.

