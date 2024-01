Pierwsze przelewy 800+ już na kontach rodziców. Wzrosła wysokość świadczenia

Od stycznia wzrosła wysokość świadczenia wychowawczego 500 plus do 800 złotych na dziecko. Zmiana ta odbywa się automatycznie, a pierwsze przelewy są już na kontach rodziców i opiekunów. Według rządowych szacunków w 2024 r. do 800 plus będzie uprawnionych 6,6 mln dzieci.