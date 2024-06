Świadczenia z programu „Aktywny rodzic”. Od kiedy można składać wnioski? [SPRAWDŹ] RDC 11.06.2024 19:36 Wnioski o wypłatę z programu „Aktywny rodzic” będzie można składać już od 1 października. Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym dla użytkowników systemem — przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szefowa MRPiPS: wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października (autor: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/X)

Ministra rodziny pracy i polityki społecznej podczas wtorkowej konferencji prasowej zwróciła uwagę, że podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o wspieraniu rodziców „Aktywny rodzic” pozwala na rozpoczęcie kolejnych kroków w realizacji tego programu.

— Wnioski o wypłatę z programu „Aktywny rodzic” będzie można składać już od 1 października. Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem — wyjaśniła.

Dodała, że jest to niezwykły dzień dla wszystkich dzieci, rodziców, dla kobiet wracających na rynek pracy czy dla dziadków i babć, którzy bardziej by chcieli zaangażować się w opiekę nad wnukami. Zauważyła, że jest to również dobry dzień dla całego systemu opieki nad małym dzieckiem.

Przypomniała, że ustawa przeszła przez polski parlament niemal jednogłośnie. Zwróciła uwagę, że w ustawie znalazły się rozwiązania proponowane zarówno przez Lewicę, jak i Koalicję Obywatelską oraz Trzecią Drogę.

— Program „Aktywny rodzic” obejmuje wsparciem wszystkie małe dzieci i wszystkie rodziny takich dzieci. (...) To ogromne osiągnięcie — zaznaczyła.

Co jest celem programu?

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zwróciła uwagę, że celem programu jest m.in. zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, a także upowszechnienie dostępu do żłobków.

— Podniesiemy poziom użłobkowienia do 50 proc. — podała wiceszefowa MRPiPS.

Zapowiedziała, że rodzice w okresie pierwszych trzech miesięcy trwania tego programu będą mogli wnioskować o świadczenie z wypłatą środków wstecz, tak jakby zgłosili się 1 października. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzy świadczenia

Wiceministra przypomniała, że na „Aktywnego rodzica” składają się trzy świadczenia. Pierwsze - „aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. babciowe, wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Gajewska zaznaczyła, że świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest skierowane do aktywnych zawodowo rodziców i będzie przysługiwać bez względu na poziom dochodu rodziców.

— To, co jest bardzo istotne, to danie rodzicom wyboru, ale też zabezpieczenia interesów osoby, z którą rodzice współpracują. Dlatego zachęcamy - co nie jest oczywiście warunkiem koniecznym - żeby zawierać umowy uaktywniające z osobami, które będą opiekowały się naszymi dziećmi — powiedziała wiceministra.

Dodała, że osoba, która sprawuje opiekę, zyska sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.

— W przypadku dziadków pozwoli na zwiększenie emerytur — wskazała Gajewska.

„Aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”

Zwróciła uwagę, że drugi filar programu to świadczenie „aktywnie w żłobku”. Wyjaśniła, że będzie przysługiwać rodzicom dzieci niezależnie czy są aktywni zawodowo.

— Dzieci będą mogły uczęszczać do każdej formy instytucjonalnej opieki przewidzianej przez ustawę: żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna. Świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio do organizatorów opieki w wysokości do 1500 zł — powiedziała.

Zaznaczyła, że w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami kwota wsparcia będzie większa, do 1900 zł.

— Z kolei trzeci filar w programie to świadczenie „aktywnie w domu” - na każde dziecko w rodzinie w wieku do lat 3 to 500 zł, wypłacane rodzicom, którzy chcą samodzielnie opiekować się swoimi dziećmi — podała wiceministra.

Podkreśliła, że to, jaką formę wsparcia będą otrzymywać rodzice, będzie zależało wyłącznie od ich decyzji. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

