Wybory parlamentarne 2023. Ostatni moment na formalności. Jeden z terminów mija jutro [SPRAWDŹ] RDC 09.10.2023 08:04 W kolejny weekend odbędą się wybory parlamentarne i rządowe referendum. W tym tygodniu mijają ostatnie terminy na załatwienie spraw związanych z głosowaniem. Tylko do 12 października można dostać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania — przypomniał stołeczny ratusz.

Wybory 2023 (autor: UM Zabrze)

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby które nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7–21.

Wyborcy mogą sprawdzić, jakie ich dane są zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będą głosować. Usługa jest dostępna zarówno w aplikacji webowej mObywatel jak i w wersji mobilnej (aplikacja mobilna może wymagać zainstalowania aktualizacji).

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania w nieprzekraczalnym terminie do 12 października może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienia wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

Aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami do 12 października 2023 r. wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne od poniedziałku do piątku od 8 do godz. 18.

Głosowanie poza Polską

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby: przez Internet przy użyciu usługi „e-Wybory”, osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem, e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do 5. dnia przed dniem wyborów.

Transport na wybory dla osób z niepełnosprawnościami

Warszawa zapewnia transport dla ludzi z niepełnosprawnościami.

„Osoby, które wymagają specjalistycznego transportu, mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu komisji wyborczej” — przekazał ratusz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8 do 16 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

„Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem. Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory” — poinformował ratusz.

