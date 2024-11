Wolna Wigilia jeszcze w tym roku? Dziś sejmowe komisje rozpatrzą wniosek w tej sprawie RDC 26.11.2024 04:32 We wtorek połączone komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny zajmą się projektem Lewicy w sprawie wolnej Wigilii – wynika z informacji na stronie Sejmu. Pomysł ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy jest szeroko komentowany zarówno przez związki zawodowe, pracodawców, jak i polityków.

Wigilia (autor: Wikipedia)

W projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14:00.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 8 listopada. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu go do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach – Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju. Jak wynika z harmonogramu prac komisji, rozpatrzenie projektu zaplanowano na wtorek, na godz. 16.15.

Czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy?

Za ustanowieniem Wigilii jako dnia wolnego od pracy są związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda wskazywał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy". Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadają się pracodawcy, którzy argumentują, że nie powinni być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo.

Jako „złe rozwiązanie” określił też pomysł wolnej Wigilii minister finansów Andrzej Domański. – Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld zł, a dla budżetu na poziomie 2,3 mld zł – powiedział szef MF.

Pomysłu broni ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. – Z całym szacunkiem do wyliczeń ministra finansów, nie możemy Wigilii traktować tak samo, jak każdego zwykłego wtorku, który uczynilibyśmy dniem wolnym od pracy – wskazała szefowa MRPiPS, podkreślając, że takiego rozwiązania oczekują Polacy.

Według minister wolna Wigilia jest możliwa jeszcze w tym roku – wszystko zależy od tempa prac w parlamencie.

W uzasadnieniu projektu Lewicy podkreślono, że Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas, kultywując m.in. tradycje religijne.

„Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12:00 lub 13:00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu, do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14:00” –

apisali autorzy projektu.

Poparcie dla ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy wyraził również prezydent Andrzej Duda.

