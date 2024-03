Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Pogoda zmienna, ale topienie marzanny będzie

Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Choć zakwitły już pierwsze pąki, a zwierzęta budzą się z zimowego snu, to kurtek lepiej jeszcze nie chować do szafy. Jak mówi synoptyk IMGW, na dwucyfrowe temperatury trzeba jeszcze poczekać. Można za to już topić Marzannę. Tak wiosnę witają m.in. seniorzy i dzieci z Płocka.