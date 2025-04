Jaka pogoda w Wielkanoc na Mazowszu? [PROGNOZA] RDC 19.04.2025 19:06 Wielkanoc pogodna prawie w całym kraju, w niedzielę i poniedziałek do 24 st. C, jedynie na Pomorzu temperatura niższa do 13 st. C. Na Mazowszu jednak możliwe są przelotne opady deszczu. Alergicy muszą też uważać na pył, który przyszedł znad Sahary.

Jaka pogoda na święta? (autor: RDC)

Niedziela Wielkanocna zwiastuje chwilowy powrót cieplejszej aury.

Przelotny deszcz będzie utrzymywać się głównie na północy kraju i w województwie mazowieckim. Tam na termometrach będzie maksymalnie 17–19 st. C. Pozostała część kraju bez opadów, do 23–24 st. C.

– W Wielkanoc zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie chwilami wzrastającego dużego i ponownie niewielka możliwość słabego przelotnego deszczu – przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Temperatura wyniesie 12 st. C nad morzem, 20 st. C na zachodzie, 24 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych, nad morzem słaby, północny. W najwyższych partiach Sudetów możliwe porywy wiatru do 55 km/h.

W Warszawie prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na południowym wschodzie lokalne silne zamglenia.

Jaka pogoda na śmigus-dyngus?

Śmigus-dyngus, czyli Poniedziałek Wielkanocny z gorszą aurą. Na południowym zachodzie oraz w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami, szczególnie na zachodzie, przelotny deszcz, a na południowym zachodzie możliwe burze.

Na zachodzie prognozowana suma opadów do 10 mm, w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku miejscami do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 st. C na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, od 20 do 23 st. C na północy, zachodzie i południu, do 25 st. C miejscami na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej nad morzem, od 10 do 12 st. C. Wiatr będzie słaby, na ogół południowy i południowo-zachodni, tylko na Wybrzeżu z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Uwaga na pył znad Sahary

Grzegorz Walijewski z IMGW zwrócił uwagę na pył, który przyszedł do Polski znad Sahary i może utrzymać się w powietrzu do niedzieli, 20 kwietnia. Pył może wpłynąć negatywnie na alergików. Takim osobom – w przypadku panującej złej jakości powietrza – Walijewski zaleca użycie odpowiedniej maski.

Ekspert dodał, że do końca tygodnia noce będą ciepłe – temperatura wyniesie nawet 15 st. C. Od najbliższej środy przyjdzie jednak ochłodzenie. Temperatura znacząco spadnie, w ciągu dnia wyniesie ok. 12 st. C.

