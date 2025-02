Dziś kalorie się nie liczą? Cukiernie w tłusty czwartek: mamy ręce pełne roboty Olga Kwaśniewska 27.02.2025 07:43 Dziś tłusty czwartek — tradycyjnie od tego dnia rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału. Polskie Radio RDC odwiedziło Cukiernię z Klonowej w Siedlcach, która z okazji dzisiejszego święta, wyprodukuje w sumie około 15 tysięcy pączków. — Żaden pączek w tłusty czwartek się nie liczy, one są wtedy bezkaloryczne — powiedziała właścicielka Katarzyna Gałachowska-Michalak.

Dziś tłusty czwartek (autor: Cukiernia z Klonowej)

W tłusty czwartek cukiernie pękają w szwach, na ladach królują faworki i niezmiennie pączki, po które od rana ustawiają się kolejki. Nie inaczej jest w jednej z siedleckich cukierni.

— Mamy ręce pełne roboty — powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem RDC Katarzyna Gałachowska-Michalak z Cukierni z Klonowej w Siedlcach. — Standardowo niezmiennie od 25 lat przygotowujemy dwa rodzaje pączków. Pączki z różą i pączki ze śliwką — dodała.

Cukiernia z Klonowej wyprodukuje w sumie około 15 tysięcy pączków.

Sekret pysznych pączków

Właścicielka cukierni zdradziła nam, jaki jest sekret pysznych pączków.

— Robimy je niezmiennie od lat tradycyjnie, to znaczy zawijamy je ręcznie, również nasze nadzienie, czy to śliwka, czy właśnie róża. Te pączki, to ciasto nadziewane jest przed usmażeniem, smaży się już nadziane. Oczywiście żaden pączek w tłusty czwartek się nie liczy, one są wtedy bezkaloryczne. Jaki jest nasz sekret? To przede wszystkim prosty skład, bez żadnego „e”, bez dodatków. Ktoś nam ostatnio powiedział, że nasze pączki są tak, jak kiedyś robiła jego babcia — powiedziała Gałachowska-Michalak.

Pączek ma średnio około 350 kcal.

Ile za pączka w tym roku?

W tym roku pączki są droższe o 10-20 proc. niż w poprzednim. Ma to związek ze wzrostem cen — energii, płacy, ale także potrzebnych składników.

— Delikatnie odczuwają to nasze pączki. Nie chcemy, aby cena była zaporowa, więc robimy wszystko, żeby były dostępne dla każdego — dodała Gałachowska-Michalak.

Najtańsze można kupić w dyskontach spożywczych już za kilkanaście groszy. Przeciętna cena to 5-6 zł za sztukę, ale najdroższe cukiernie sprzedają je nawet po 30 zł, a nawet...100 zł!

Czytaj też: Wyjątkowy przepis na pączki specjalnie na tłusty czwartek [SPRAWDŹ]