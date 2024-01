Policzą bociany na całym świecie. Siedlecka Grupa EkoLogiczna szuka wolonatriuszy Beata Głozak 24.01.2024 22:13 W tym roku cały świat po raz ósmy policzy bociana białego. Akcja odbywa się na obszarze występowania tego ptaka. Na Mazowszu koordynować ją będzie siedlecka Grupa EkoLogiczna. Zadanie jest trudne – przyznaje jej prezes Ireneusz Kaługa.

Bociany (autor: Grupa EkoLogiczna)

Ile mamy bocianów na świecie – odpowiedzi na to pytanie będą szukać wolontariusze na całym globie podczas 8 edycji międzynarodowego liczenia bociana. Zaplanowano je na połowę tego roku. Na Mazowszu koordynować ją będzie siedlecka Grupa EkoLogiczna, która szuka w tym celu wolontariuszy.

– Zadanie jest trudne – przyznaje jej prezes Ireneusz Kaługa i tłumaczy na czym będzie polegała praca takiej osoby. - Chodzi nam o to, żeby ktoś, obserwator, pojechał na teren konkretnej gminy, objechał wszystkie miejscowości w tej gminie, stanął pod konkretnym gniazdem i dokonał notatek, co widzi w tym gnieździe. Więc to przedsięwzięcie jest potężne, no i zajmie dużo czasu. 20 lat temu na terenie województwa mazowieckiego liczyło bociany 260 osób - mówi.







Osoby chętne mogą zgłaszać się do Grupy EkoLogicznej za pomocą mediów społecznościowych i strony internetowej. Dostaną niezbędne instrukcje. Ważne, aby mieć chętnych w każdej gminie. Liczenie powinno zacząć się w połowie czerwca.

