Mławskie renifery bez poroża. Wandal zniszczył ozdoby w parku miejskim Alicja Śmiecińska 23.01.2024 22:08 Renifery w Mławie straciły poroże. Chodzi o iluminację w parku miejskim. Świąteczne ozdoby nie doczekały końca sezonu w całości. Wandal jest teraz namierzany - mówi Magdalena Grzywacz z mławskiego ratusza.

Mławskie renifery bez poroża. Wandal zniszczył ozdoby w parku miejskim (autor: UM Mława)

Wandal zniszczył świąteczną iluminację w Mławie. Renifery, które zdobiły park miejski, straciły poroże.

- W tej chwili przeglądamy monitoring, aby ustalić konkretnie kiedy to się wydarzyło. Będziemy sprawdzać też, kto to zrobił. Prosimy też mieszkańców Mławy, którzy są świadkami różnych takich zdarzeń, które są zamachem na nasze wspólne dobro, aby reagowali, aby też powiadamiali na bieżąco straż miejską, policję. My wszyscy jesteśmy stratni - mówi Magdalena Grzywacz z mławskiego ratusza.



W Mławie monitoring obsługuje 19 kamer. Monitorują 24 godziny na dobę centrum miasta, park miejski i rejony ulic Ordona czy Dworcowej.

Czytaj też: „Uczymy tak, jakbyśmy później walczyli”. Półmetek akcji „Ferie z WOT”