Rusza nowy rok akademicki. Jakie kierunki są „hitami rekrutacyjnymi” na Mazowszu? RDC 01.10.2024 09:13 W roku akademickim 2024/2025 studenci rozpoczną studia na 135 uczelniach publicznych i 210 niepublicznych. 53 uczelnie niepubliczne znajdują się w stanie likwidacji. Na Uniwersytecie w Siedlcach wśród tzw. hitów rekrutacyjnych są m.in. pielęgniarstwo, kryminologia, informatyka, filologia angielska czy prawo.

Rok akademicki 2024/2025 (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Uniwersytet w Siedlcach)

Na polskich uczelniach rozpoczyna się nowy rok akademicki. Studia w największych szkołach wyższych rozpocznie od 12 do 14 tysięcy studentów, na mniejszych ok. 7 tys. osób.

Ponad dwa tysiące osób rozpocznie naukę na Uniwersytecie w Siedlcach. Ta mazowiecka uczelnia będzie ich kształcić na ponad 30 kierunkach. Kilka z nich okazało się prawdziwymi hitami rekrutacyjnymi.

– W tym roku to z całą pewnością pielęgniarstwo, kryminologia, filologia angielska, informatyka, zarządzanie z animaloterapią, prawo. Również nasza nowość spotkała się z dużym zainteresowaniem, to w tym roku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Społecznych – mówi rzeczniczka uczelni Beata Gałek.

Które kierunki studiów są najpopularniejsze?

Na Uniwersytecie Warszawskim największą popularnością cieszy się psychologia (2 742 osoby rozpoczną studia jednolite magisterskie), zarządzanie (2 683 nowych studentów) oraz ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2 411 osób).

Uczelnia uruchomiła też nowe kierunki studiów. Są wśród nich: bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną, studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogicznym; ochrona zwierząt, studia drugiego stopnia w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

W ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiły się dwa nowe kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: sztuczna inteligencja na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz East European Studies: Languages and Discourses.

Pozostałe nowości w ofercie UJ skierowane są do absolwentów studiów licencjackich. Wydział Filozoficzny postanowił poszerzyć swoją ofertę o kierunek analiza danych społecznych, który integruje treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy z kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Kolejną nowością na Wydziale Filozoficznym jest pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Wydział Lekarski proponuje z kolei kierunek dietetyka kliniczna. „Program studiów łączy umiejętność krytycznej analizy dostępnej interdyscyplinarnej wiedzy naukowej z praktycznymi umiejętnościami, możliwymi do wykorzystania w terapeutycznym zespole” – napisano w informacji prasowej przesłanej PAP.

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to m.in.: badanie i projektowanie gier, materiały dla zastosowań medycznych oraz skandynawistyka. Na Uniwersytecie Rzeszowskim nowością są kierunki anglojęzyczne: Media Visual and Social Communication oraz English Division of Medicine.

Na liście nowości w ofercie studiów na Uniwersytecie Szczecińskim znalazły się m.in.: management w sporcie, International and European Business Law, Nauki o rodzinie – doradztwo, coaching, mediacje.

Design i komercjalizacja produktu to nowość w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczelnia przyjęła w sumie blisko 4 tys. nowych studentów.

