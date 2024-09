Ćwiczenia systemu alarmowania mieszkańców. W Warszawie zawyją syreny [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 30.09.2024 19:41 W drugim tygodniu października w Warszawie odbędzie się „Tydzień bezpieczeństwa”. Będzie poświęcony bezpieczeństwu na ulicach, udzielaniu pierwszej pomocy, bezpieczeństwu kobiet oraz edukacji, także właściwemu rozpoznawaniu sygnałów alarmowych. W środę odbędą się po raz pierwszy w historii ćwiczenia powiadamiania mieszkańców. Około godziny 11.00 syreny będą wyły przez trzy minuty.

W środę 9 października w ramach ćwiczeń w mieście zawyją syreny (autor: UM Warszawa)

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania mieszkańców. W ramach programu „Warszawa Chroni” sprawdzone zostaną wszystkie kanały komunikacji. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie systemu i zbadanie skuteczność dotarcia do mieszkańców.

– Od poniedziałku zaczynamy Tydzień Bezpieczeństwa – zapowiedział prezydent warszawy Rafał Trzaskowski. – Chcemy przeprowadzić to szkolenie, te ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców, dlatego, że to jest sprawa absolutnie fundamentalna, żebyśmy byli gotowi na to, żeby reagować w sposób odpowiedni. System alarmowania i ostrzegania ludności, czyli syreny alarmowe, komunikaty warszawskiego systemu powiadomień, komunikaty regionalnego systemu ostrzegania, alert RCB, komunikaty w mediach. Wszystko to w przyszłym tygodniu będziemy ćwiczyć – wyjaśnił Trzaskowski.

Tydzień Bezpieczeństwa — wydarzenia w dzielnicach

Rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth poinformowała, że zaplanowano szereg wydarzeń w dzielnicach.

– To będą trzy dni, czyli każdego dnia sześć dzielnic będzie zapraszało mieszkańców na różnego rodzaju spotkania, rozmowy, również pikniki i to będą takie kwestie lokalne. Natomiast ze spraw bardziej ogólnych będziemy mieli bezpieczeństwo kobiet - specjalny dzień temu poświęcony. Będziemy mieli dzień monitoringu i bezpieczeństwa na ulicach i to będzie właśnie poniedziałek 7 października – informuje Beuth.

Syreny zawyją w Warszawie

W środę 9 października o godzinie 11.00 zawyją syreny alarmowe.

– Będzie trzyminutowy, modulowany sygnał syreny alarmowej, której zadaniem jest postawianie wszystkich na nogi. Równie ważne jest to, żeby nie wywołać paniki. To będzie sprawdzenie na wszystkich poziomach systemu alarmowego – podkreśliła rzeczniczka. Tego dnia w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zbierze się sztab.

Mieszkańcy Warszawy dostaną też wiadomości wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, z warszawskiego i regionalnego systemu powiadomień.

„Zachowaj spokój, włącz media, to są ćwiczenia” – tak będzie przykładowo wyglądać taka informacja.

Po godzinie nastąpi odwołanie tego alarmu. Po wszystkim jakość sygnału sprawdzona zostanie za pośrednictwem ankiet.

