Więcej wojska na granicy z Białorusią. Od 1 sierpnia operacja Bezpieczne Podlasie RDC 10.07.2024 10:53 1 sierpnia rozpocznie się operacja Wojska Polskiego Bezpieczne Podlasie. Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, ma ona zastąpić dotychczasowe operacje Gryf i Rengaw. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania polskich sił zbrojnych w ochronę wschodniej granicy.

Konferencja nt. Tarczy Wschód (autor: PAP/Piotr Nowak)

W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbywa się konferencja ws. bezpieczeństwa polskich granic. Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, 1 sierpnia rozpocznie się operacja Wojska Polskiego Bezpieczne Podlasie. Ma ona zastąpić dotychczasowe operacje Gryf i Rengaw, a jej celem jest zwiększenie zaangażowania polskich sił zbrojnych w ochronę wschodniej granicy.

Podczas konferencji prasowej wiceszef MON podkreślił, że zadaniem żołnierzy uczestniczących w operacji Bezpieczne Podlasie będzie wsparcie Straży Granicznej.

- Po pierwsze to oczywiście wsparcie Straży Granicznej, po drugie utrzymanie zdolności przeciwzaskoczeniowych, a po trzecie wspieranie sił wydzielonych do budowy infrastruktury. Dlatego, że projekt Tarcza Wschód będzie realizowany przecież już wkrótce, więc siły, które są skierowane muszą zabezpieczyć pododdziały inżynieryjne tak, żeby można było przystąpić do realizowania tych inwestycji - wskazał.

Obecnie na wschodniej granicy Polski służy około 6 tysięcy żołnierzy. MON planuje zwiększenie tej liczby do 8 tysięcy. Dodatkowo 9 tysięcy żołnierzy będzie w gotowości do szybkiego zareagowania na zmieniającą się sytuację na granicy.

Operacja Bezpieczne Podlasie będzie kontynuowana do chwili osiągnięcia zdolności bojowej przez Komponent Ochrony Pogranicza, który ma się składać z 10 batalionów zlokalizowanych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim. Zgodnie z zapowiedzią żołnierze nowej formacji będą współpracować ze Strażą Graniczną i bronić wschodniej granicy Polski.

Tarcza Wschód projektem europejskim

Jak powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, Tarcza Wschód staje się projektem europejskim. Podkreślił, że polskie granice wschodnia i północna są także granicami Unii Europejskiej i NATO.

- Doszło do szeregu spotkań bilateralnych z naszymi przyjaciółmi z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Niewątpliwie jest tak, że projekt Tarcza Wschód jest największym projektem od II wojny światowej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Dlatego, że linia umocnień, którą chcemy budować, dotyczy też Litwy, Łotwy i Estonii. I dzisiaj ten projekt nabiera właśnie takiego wymiaru strategicznego - powiedział Tomczyk.

Wcześniej Cezary Tomczyk poinformował, że polskie władze rozmawiały już o finansowaniu elementów Tarczy Wschód z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Czym jest Tarcza Wschód?

Uchwałę ws. Tarczy Wschód Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek 10 czerwca 2024 roku na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku.

Według komunikatu KPRM "rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji".

Na program, który ma być realizowany w latach 2024-28, przewidziano 10 mld zł. Zawiera on przygotowanie do obrony terenów przygranicznych poprzez zwiększenie tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych, w tym budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Ograniczaniu mobilności przeciwnika mają służyć budowa rowów przeciwczołgowych, przygotowanie kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów, pogłębianie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu.

Aby zapewnić mobilność wojskom w programie przewiduje się np. gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych, przygotowanie przyczółków z dojazdami, przygotowanie osi przepraw drogowych przez umacnianie brzegów i wzmacnianie dróg dojazdowych), dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do wagi sprzętu.

Zapewnienie bezpieczeństwa wojska oraz ochrony ludności cywilnej rząd zamierza osiągnąć budując takie obiekty jak ukrycia z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych, podziemne magazyny środków bojowych i sprzętu wojskowego, rozbudowę rejonów obrony.

Założenia programu premier Donald Tusk zaprezentował 18 maja. Kilka dni później przedstawiciele MON z szefem resortu, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą przedstawili szczegóły. Program zakłada prace na 700 km granicy, w tym 400 km przy granicy z Białorusią. Pierwsze instalacje mają powstać w przyszłym roku. Podawany koszt 10 mld zł obejmuje same materiały. MON zakłada, że na program uzyska dofinansowanie europejskie.

