Jest odpowiedź stołecznego ratusza na pismo ministra sportu ws. PKOl RDC 21.08.2024 15:45 W odpowiedzi na pismo ministra sportu Sławomira Nitrasa, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ramach sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, wystąpi do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o przekazanie wyjaśnień i stosownej dokumentacji – poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.



Centrum Olimpijskie w Warszawie (autor: VanNouten, Public domain, via Wikimedia Commons)

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zwrócił się dziś do prezydenta Warszawy o wszczęcie kontroli „w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PKOl”.

Minister w piśmie zaznaczył, że chodzi o wezwanie PKOl do przesłania wszelkiej dokumentacji „dotyczącej stosunków prawnych, w wyniku których prezes i pozostali członkowie prezydium otrzymują wynagrodzenie w związku z pełnionymi funkcjami”, a także przesłania uchwał zarządu uprawniających do zawarcia takich umów.

„Prezydent Warszawy dysponuje uprawnieniami do uzyskania informacji, bowiem dotyczą one kontroli zgodności działalności PKOl ze statutem” – napisał minister.

Zgodnie ze statutem PKOl działalność stowarzyszenia podlega nadzorowi prezydenta Warszawy.



Minister sportu zwrócił się także do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia z prośbą o przeprowadzenie pilnej doraźnej kontroli w PKOl, dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Szef MSiT podczas środowej konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie przypomniał, że chodzi o sumę 92 mln zł, które wpłynęły na konto PKOl w ostatnich trzech latach.

Rzecznik NIK Marcin Marjański zapytany o to, czy wniosek już trafił do NIK, poinformował PAP, że do godziny 12.30 w środę taki wniosek do Izby jeszcze nie wpłynął. „Co nie zmienia faktu, że Izba już wcześniej zauważyła wiele ryzyk związanych z wydatkowaniem przez PKOl środków z dotacji celowych i z własnej inicjatywy podjęła się analizy takowych w celu przygotowania się do ewentualnej kontroli” – powiedział.

„Jeżeli wpłynie od ministra sportu do NIK wniosek o kontrolę, to na pewno zostanie on rozpatrzony z należytą starannością pod kątem wskazanych ryzyk występujących w wydatkowaniu przez PKOl środków z budżetu państwa” – zapewnił Marjański.

Rzecznik NIK zwrócił uwagę, że Izba posiada uprawnienia do kontrolowania wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym wypadku np. z dotacji celowych oraz wykonania zapisów umów ze spółkami Skarbu Państwa, które takie środki przekazywały do PKOl.

Czytaj też: Wypadek na Woronicza. R. Trzaskowski zapowiada „rozwiązanie tymczasowe”