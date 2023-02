Joe Biden jest już w Polsce. Z lotniska Rzeszów-Jasionka wyruszył do Warszawy RDC 20.02.2023 20:25 Joe Biden przybył w poniedziałek wieczorem do Polski. Wcześniej amerykański przywódca złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, skąd przyjechał pociągiem do Przemyśla. Na peronie czekały na niego prezydenckie samochody. Biden wsiadł do jednego z nich, a zaraz potem amerykańska delegacja wyruszyła z dworca. Po g. 22:00 prezydent USA dotarł na podrzeszowskie lotnisko w Jasionce, skąd wyruszył do Warszawy.

Joe Biden jest już w Polsce (autor: Darek Delmanowicz/PAP)

Joe Biden przybył do Polski dziś wieczorem. Z Kijowa do Przemyśla dotarł pociągiem po kilkugodzinnej, niezapowiedzianej wizycie w ukraińskiej stolicy. Jeszcze dziś ma przylecieć do Warszawy.

Biden w Warszawie

Prezydent Andrzej Duda przekazał, że wizyta prezydenta USA będzie mieć „potężną polityczną wagę”. Dodał, że podczas tej wizyty spodziewa się „wielu konkretów”. – Nie chcę i nie mogę za bardzo o nich mówić, ale spodziewam się wielu konkretów. Być może będą to takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. Taka wizyta zawsze się na konkrety przekłada – zaznaczył.

O godz. 17:30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

Jak zapowiadał prezydent Andrzej Duda, wystąpienie amerykańskiego prezydenta będzie miało istotny wymiar historyczny i będzie ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dodał, że fundamentalne znaczenie ma to, iż będzie wygłoszone z Warszawy.

W środę, ostatniego dnia wizyty Bidena w Polsce odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli formatu zrzeszającego państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Podczas szczytu przywódcy będą rozmawiali o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, o zbliżającym się szczycie Sojuszu w Wilnie, a także o dalszym wsparciu Ukrainy.

Szczególne obostrzenia w Warszawie

W poniedziałek w samo południe w życie wszedł zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych.

Nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych. Za złamanie zakazu grozi grzywna. Aleje Jerozolimskie, Wybrzeże Gdańskie, Most Śląsko-Dąbrowski – to niektóre miejsca objęte zakazem, obowiązującym do środy do godziny 21:00.

W stołecznym Centrum Bezpieczeństwa jest już powołany sztab koordynujący pracę wszystkich służb w mieście.

Mieszkańcy muszą liczyć się od dzisiaj z utrudnieniami. Najwięcej zmian od wtorkowego poranka.

Na wielu ulicach już stoją zakazy parkowania. Policja będzie czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

Joe Biden w Polsce

O wizycie prezydenta USA w Polsce Biały Dom poinformował 10 lutego. – Joe Biden spotka się spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, odbędzie spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przekazała wówczas rzeczniczka Białego Domu Karine Jean Pierre.

– Dodatkowo, prezydent Biden wygłosi przemówienie przed rocznicą brutalnej i niesprowokowanej inwazji na Ukrainę, odnosząc się do tego, jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat, by wesprzeć naród ukraiński, który broni swojej wolności i demokracji – dodała.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że prezydent chce w ten sposób wysłać „mocny sygnał” o determinacji USA w sprawie dalszego wsparcia zbrojeniowego, finansowego i gospodarczego dla Ukrainy. – Wiemy, że te następne tygodnie i miesiące będą trudne i kluczowe, zwłaszcza dla ich sił zbrojnych i Stany Zjednoczone będą nadal je wspierały – zaznaczył. Dodał, że Biden bardzo wyraźnie zapowie, że USA pozostaną przy Ukrainie tak długo, jak to konieczne.

Na moje zaproszenie z kolejną wizytą do Polski przyjedzie Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Polska będzie też współgospodarzem szczytu wschodniej flanki NATO i USA.

Druga wizyta Bidena w Polsce

To będzie druga wizyta prezydenta USA w Polsce. Po raz pierwszy Joe Biden odwiedził nasz kraj 25 marca. Podczas dwudniowej wizyty odwiedził m.in. podrzeszowską Jasionkę, gdzie stacjonowali żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Spotkał się również z przedstawicielami organizacji wspierających ukraińskich uchodźców.

W sobotę 26 marca spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim oraz odwiedził punkt rejestracji uchodźców na Stadionie Narodowym. Tego dnia wieczorem Biden wygłosił przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego, w którym mówił o bohaterskim oporze Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda, oceniając wizytę Bidena w Polsce, powiedział: „Z całą pewnością po 1989 roku to była jedna z wizyt absolutnie najważniejszych i dla nas kluczowych”.

– Kolejna wizyta Bidena w Polsce jest dowodem rosnącej roli naszego państwa na wschodniej flance NATO – uważa wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że ta rola jest coraz silniejsza i coraz większa.

– Jesteśmy aktywni jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, zarówno to militarne, jak i humanitarne. Wszyscy nam dziękują za przyjęcie kilku milionów uchodźców z Ukrainy. Także jeżeli chodzi o wzmacnianie polskiego wojska, a więc bardzo aktywnej roli w procesie odstraszania. Bo wzmacnianie Wojska Polskiego to bezpieczeństwo dla naszego kraju, a także bardzo ważny argument jeśli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział szef MON.

