Zamek Królewski gotowy na wizytę Joe Bidena. Jutro przemowa prezydenta USA Adam Abramiuk 20.02.2023 13:15 Duża scena, głośniki, telebimy - w Arkadach Kubickiego i ogrodach Zamku Królewskiego trwają przygotowania do wizyty Joe Bidena. Prezydent USA ma tam we wtorek wygłosić przemówienie do Polaków.

Przygotowania do wizyty Joe Bidena (autor: RDC)

Jak przyznaje rzecznik Zamku Królewskiego, Paulina Szwed-Piestrzeniewicz od kilku dni w ogrodach trwają intensywne prace przed wizytą amerykańskiego prezydenta.

- Ogrody są już od piątku niedostępne dla publiczności. Jest tam w tej chwili mnóstwo montowanych zabezpieczeń. Tam przede wszystkim jest teraz bardzo dużo osób, które po pierwsze budują te podesty, scenę, na której będzie miał swoje przemówienie prezydent Biden. Są flagi polskie, także barwy Ukrainy, która jest bardzo ważnym bohaterem tego wydarzenia - zaznacza.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wystąpienia nie są znane, ponieważ przemówienie przygotowuje strona amerykańska.

Również na Zamku, tyle że na dziedzińcu, Biden wygłosił przemówienie podczas ubiegłorocznej, marcowej wizyty w Polsce.

- W Zamku zawsze jest takie lekkie poruszenie miedzy pracownikami, kiedy wiemy, że coś naprawdę wielkiego, takiego o skali światowej ma miejsce w naszym miejscu pracy. My jutro także będziemy słuchali ze sporym zainteresowaniem i uwaga słów pana prezydenta - podkreśla rzeczniczka.

Zamek Królewski będzie całkowicie zamknięty dla zwiedzających do środy do wieczora.

Mieszkańcy, którzy chcą wysłuchać jutrzejszego przemówienia na żywo, w Arkadach Kubickiego, mogą zarejestrować się na stronie amerykańskiej ambasady.

Szczególne obostrzenia w Warszawie

W poniedziałek w samo południe w życie wchodzi zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych.

Nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych. Za złamanie zakazu grozi grzywna. Aleje Jerozolimskie, Wybrzeże Gdańskie, Most Śląsko-Dąbrowski – to niektóre miejsca objęte zakazem, obowiązującym do środy do godziny 21:00.

W stołecznym Centrum Bezpieczeństwa jest już powołany sztab koordynujący pracę wszystkich służb w mieście.

Mieszkańcy muszą liczyć się od dzisiaj z utrudnieniami. Najwięcej zmian od wtorkowego poranka.

Na wielu ulicach już stoją zakazy parkowania. Policja będzie czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

