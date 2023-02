Wizyta Joe Bidena w Warszawie. Pierwsze utrudnienia w ruchu już od poniedziałku Adam Abramiuk 19.02.2023 17:36 Pierwsze utrudnienia związane z wizytą prezydenta USA wystąpią już w poniedziałek, choć Joe Biden przylatuje do Warszawy we wtorek. Nie będzie można parkować m.in. w okolicy hotelu Marriott, Zamku Królewskiego oraz Wisłostrady.

1 Utrudnienia w związku z wizytą Joe Bidena w Warszawie (autor: Tramwaje warszawskie)

We wtorek 21 lutego rano przyleci do Warszawy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Po południu w ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie jego wystąpienie.

Dwudniowa wizyta potrwa do środy po południu. Na ulicach w Śródmieściu już w poniedziałek wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu, a w czasie przejazdu kolumn z zagranicznymi politykami ruch na drogach będzie wstrzymywany.

W Centrum Bezpieczeństwa będzie powołany sztab koordynujący pracę wszystkich służb w mieście. Stolica apeluje do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie wizyty prezydenta USA.

Zmiany w Centrum i przy Starówce

Od 21 do 22 lutego wprowadzone zostaną duże zmiany w ruchu drogowym, które obejmą przede wszystkim rejon ścisłego centrum Warszawy, a także Starego Miasta. Na wielu ulicach parkowanie będzie niedozwolone.

Wyłączenia parkowania będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Ograniczenia będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości 50 metrów od skrzyżowań dróg (lub do pierwszego skrzyżowania).

W czasie przejazdu kolumn pojazdów z przedstawicielami gości policja będzie czasowo wstrzymywać ruch na wybranych ulicach Śródmieścia. Ograniczenia mogą zostać wprowadzone w ruchu pieszych i rowerzystów. Te będą dotyczyć przede wszystkim okolic hoteli, Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego. Jednocześnie służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Ograniczone parkowanie

Przy Hotelu Marriott:

W dniach 20-22 lutego (od poniedziałku do środy) wyłączone z parkowania będą ulice: Emilii Plater – na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska – na odcinku od ul. Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa – na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej; Sienna – na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka – na odcinku od ul. Emilii Plater do Chałubińskiego;

Przy Zamku Królewskim:

plac Zamkowy – na całej powierzchni; Senatorska – na odcinku od ul. Miodowej do Podwale; Podwale – na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna – na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd) – na całej długości; Bugaj – na całej długości; Boleść – na całej długości; Wybrzeże Gdańskie – po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ul. Boleść do Grodzkiej; Grodzka – na całej długości; Nowy Zjazd – na całej długości.

W tym czasie nie będzie można parkować również na parkingach Zarządu Terenów Publicznych: przy al. 3 Maja (pod arkadami mostu Poniatowskiego), przy ul. Wybrzeże Gdańskie (między ul. Boleść a Grodzką).

Czasowo wstrzymany ruch

W czasie wizyty prezydenta Joe Bidena w stolicy policja będzie operacyjnie, czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

Kierowcy powinni spodziewać się wyłączeń ruchu m.in. na ulicach: Żwirki i Wigury, Raszyńskiej, Al. Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

W czasie spotkań służby mogą zdecydować również o zamknięciu dróg w rejonie Starego Miasta: al. "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskim, Senatorskiej, Podwala i Kapitulnej.

Od wtorku od początku dnia do środy do końca dnia, z ruchu wyłączony zostanie także pas dla rowerów na ul. Emilii Plater, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Złotej.

Ratusz zaleca, aby od wtorkowego poranka do środy w nocy omijać centrum Warszawy.

Utrudnienia także dla pieszych i komunikacji

Piesi powinni spodziewać się utrudnień w rejonie hoteli Marriott oraz Intercontinental. Służby mogą zdecydować o zamknięciu przejść i chodników w rejonie obu tych budynków. Policja może zdecydować także o ograniczeniu ruchu pieszego w otoczeniu Zamku Królewskiego oraz Pałacu Prezydenckiego.

Pasażerowie komunikacji miejskiej również muszą się liczyć z utrudnieniami. Pojazdy komunikacji publicznej będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ulicami, ich trasy mogą być także skracane. Z tego powodu kilka linii autobusowych we wtorek i środę zmieni trasy, tak, aby nie jechały w te rejony miasta, gdzie spodziewane są największe zmiany w ruchu drogowym.

Trasa linii 521 zostanie skrócona – autobusy będą jeździły tylko na odcinku Falenica-Wiatraczna. Autobusy linii 518 będą jeździły trasą Nowodwory–Metro Marymont. Autobusy linii 178 – dojadą tylko do stacji metra Rondo Daszyńskiego z Ursusa, nie będą obsługiwały pozostałego odcinka trasy. Natomiast 117 i 507 nie będą przejeżdżały przez Wisłę - z ronda Waszyngtona zostaną skierowane do stacji metra Stadion Narodowy i tu zakończą trasę.

Korzystajmy z metra i pociągów

Ratusz zachęca do korzystania z metra i pociągów. We wtorek i środę pociągi metra na obydwu liniach będą kursowały częściej. Bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i w wybranych połączeniach innych przewoźników kolejowych.

We wtorek i środę pasażerom będzie pomagało kilkunastu informatorów. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będzie pracowało kilkudziesięciu instruktorów nadzoru ruchu. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych WTP w relacji "na żywo" z warszawskich ulic we wtorek w godz. 6-21 oraz w środę w godz. 6-18.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/AA