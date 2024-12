Komunikat MSZ w sprawie azylu dla posła PiS Marcina Romanowskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do udzielenia przez Węgry azylu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. „Uznajemy to za akt nieprzyjazny wobec Rzeczypospolitej Polskiej i sprzeczny z elementarnymi zasadami obowiązującymi państwa członkowskie Unii Europejskiej” – napisano. Do MSZ ma też zostać dziś wezwany ambasador Węgier w Polsce.