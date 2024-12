Radosław Fogiel o azylu dla Marcina Romanowskiego: To jest precedens Marta Hernik 20.12.2024 09:23 Rząd znalazł się w trudnej sytuacji międzynarodowej – poseł PiS Radosław Fogiel skomentował w Poranku Polskiego Radia RDC udzielenie Marcinowi Romanowskiemu azylu na Węgrzech. Jak zauważył nasz gość, jest to precedens, pierwszy bowiem raz od 1989 roku został udzielony azyl polityczny dla czynnego polityka.

Radosław Fogiel (autor: RDC)

Poseł PiS Radosław Fogiel mówił w Poranku Polskiego Radia RDC o udzieleniu azylu Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

– Niestety cały świat usłyszy, że były podstawy w przekonaniu odpowiednich węgierskich instytucji do tego, żeby panu posłowi Romanowskiemu udzielić azylu politycznego. To nie jest dobre, ale demokracja walcząca takie przynosi efekty – powiedział Fogiel.

Nasz gość dodał, że jest to precedens.

– Można mieć więcej sympatii, można mieć mniej sympatii do samego rządu Wiktora Orbana. My sami mówiliśmy jasno, w czym się z nimi zgadzamy, a w czym się z nimi nie zgadzamy, bo oczywiście przecież takie rzeczy też są. Jednak to jest precedens. Pierwszy raz po 1989 roku azyl polityczny jest udzielony dla czynnego polityka – dodał.

Do siedziby resortu spraw zagranicznych w Warszawie zostanie dziś wezwany ambasador Węgier w Polsce. Według zapowiedzi MSZ otrzyma on formalny protest strony polskiej w powyższej sprawie.

Marcin Romanowski i Fundusz Sprawiedliwości

Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie polityka.

Jego obrońca informował wtedy, że Romanowski nie mógł pojawić się na posiedzeniu ze względu na zły stan zdrowia.

Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał w prokuraturze 11 zarzutów. Śledztwo dotyczy możliwych nieprawidłowości w sprawie nadzorowanego przez Romanowskiego Funduszu Sprawiedliwości. Na polityku ciążą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiania konkursów czy przywłaszczenia ponad stu milionów złotych.

