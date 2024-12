Premier w Brukseli: Europa potrzebuje silniejszych więzi transatlantyckich RDC 19.12.2024 16:51 Premier Donald Tusk w czwartek na szczycie w Brukseli oświadczył, że europejscy liderzy byli zgodni, że Europa potrzebuje jak najsilniejszych więzi transatlantyckich z nową administracją amerykańską. Potwierdził, że rozmowa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa.

Premier Donald Tusk na szczycie w Brukseli (autor: PAP/Marcin Obara)

W Brukseli trwa szczyt Rady Europejskiej, którego głównym tematem jest wsparcie dla Kijowa. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

— Państwa europejskie są zjednoczone, ale z pewnymi małymi wyjątkami, jeśli chodzi o gotowość do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy. Wszyscy czujemy i to było jasne dla wszystkich, że przed zmianą władzy w Stanach Zjednoczonych, przed tymi ewentualnymi negocjacjami warto Ukrainę wspomóc — powiedział premier Donald Tusk dziennikarzom.

— Wszyscy mówią to samo, ja mam to samopoczucie w Polsce, że ludzie są coraz bardziej zmęczeni wojną. Wyobraźmy sobie, jak bardzo zmęczeni są Ukraińcy, bo to trochę jest nie fair mówić, że my jesteśmy zmęczeni — podkreślił.

Jak dodał, jest to jednak fakt i dlatego „musimy robić wszystko, żeby ta wojna skończyła się możliwie szybko, ale nie jako klęska Ukrainy”. — Z tych 27 liderów 25 lub 24 rozumie to bardzo dobrze — zaznaczył.

Jak dodał premier, podczas rozmowy z Zełenskim liderzy rozmawiali o gwarancjach pokojowych. Nie chodzi jednak o wysyłanie wojsk, bo — jak podkreślił Tusk — „na razie nikt o tym nie mówi serio”. — Prawdziwym tematem rozmowy było, jak Ukraina chciałaby zdefiniować gwarancje bezpieczeństwa, co miałoby się na nie składać — powiedział.

— Przy stole właściwie wszyscy byli zgodni co do jednego: Europa potrzebuje jak najsilniejszych więzi transatlantyckich, także z nową administracją amerykańską — mówił.

W Brukseli trwają rozmowy m.in. o tym, jak powinna wyglądać zewnętrzna polityka europejska. Poruszany jest też problem migracji i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

