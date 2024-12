Jest list gończy za posłem PiS Marcinem Romanowskim RDC 12.12.2024 14:35 Prokuratura Krajowa na wniosek Komendy Stołecznej Policji wystawiła list gończy za posłem PiS Marcinem Romanowskim. W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu, jednak do teraz nie udało się zatrzymać byłego wiceministra sprawiedliwości.

Marcin Romanowski (autor: gov.pl)

Został wystawiony list gończy za Marcinem Romanowskim. Poseł PiS jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura wnioskowała o areszt ze względu na uzasadnioną obawę matactwa i utrudniania przez niego śledztwa, a także ze względu na realną groźbę wymierzenia mu surowej kary — nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

– W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Policji zawnioskowali do nas o wszczęcie poszukiwań listem gończym, uzasadniając tę prośbę, ten wniosek, faktem ukrywania się podejrzanego. Prokurator Piotr Woźniak po zapoznaniu się z tą dokumentacją, z tymi ustaleniami, wszczął w dniu dzisiejszym poszukiwania Marcina Romanowskiego listem gończym, albowiem podejrzany ukrywa się, a jest to przesłanka wszczęcia poszukiwań listem gończym – powiedział Przemysław Nowak.

– To chyba pierwszy przypadek w Polsce, iż poszukiwany listem gończym jest poseł bieżącej kadencji Sejmu, były wiceminister sprawiedliwości – dodał, zwracając także uwagę, że poszukiwania listem gończym zwiększają wachlarz możliwości, jaki ma policja do realizowania tych poszukiwań.

Gdzie jest Romanowski?

Jak przekazał prok. Nowak, „podejrzany Romanowski od 6 grudnia wyłączył telefony, do sieci się nie loguje i znanych nam telefonów nie używa — co też było przesłanką wskazującą na to, że mamy do czynienia z intencjonalnym ukrywaniem się podejrzanego”.

Ponadto — jak dodał rzecznik PK — ustalono, iż Romanowski po zabiegu lekarskim opuścił placówkę medyczną na własne życzenie — także 6 grudnia.

— Wiemy, że (Romanowski — przyp .red.) nie kupił biletu, wiemy, że nie wyleciał z Polski samolotem, wiemy też, że nie przekraczał granicy Schengen – zaznaczył prok. Nowak. Zapewnił, że „przy pierwszej informacji uprawdopodobniającej fakt wyjazdu za granicę, prokurator będzie wnioskował do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz do Interpolu o wszczęcie poszukiwań «czerwoną notą»”.

Jak jednak zaznaczył, najpierw konieczna jest taka informacja o możliwym pobycie podejrzanego za granicą – „choćby w jakimś stopniu uprawdopodobniona”. – Na dzień dzisiejszy jej nie mamy, nie wiemy gdzie przebywa Marcin Romanowski – zaznaczył rzecznik PK. Dodał, że Romanowski nie przebywa pod żadnym znanym adresem.

– Nie znamy na ten moment miejsca pobytu podejrzanego, dlatego też wszczynamy te poszukiwania – powiedział prok. Nowak.

List gończy za posłem

Stołeczna policja opublikował na swej stronie wizerunek i dane osobowe poszukiwanego posła.

„Policjanci Komendy Stołecznej Policji na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową poszukują Marcina Romanowskiego. Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania” – napisali stołeczni policjanci.

Zamieszczono też zdjęcie byłego wiceministra i jego dane osobowe. Jako miejsce zamieszkania podano Warszawę i Gilów.

„Jeśli rozpoznajesz osobę ze zdjęcia, skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47-723-76-57, 47-723-78-93, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji” – napisali policjanci.

Osoby mające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego są proszone o kontakt również na adres mailowy: naczelnik.poszukiwanie-identyfikacja-osoba@ksp.policja.gov.pl.

Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Osobom informującym o pobycie poszukiwanego policja zapewnia anonimowość.

Jakie zarzuty dla Romanowskiego?

Śledczy zrzucają Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. „na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości”.

W połowie lipca Sejm uchylił Romanowskiemu immunitet, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie — w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w FS. W latach 2019-2023 Romanowski — polityk Suwerennej Polski, poseł klubu PiS — był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował fundusz.

Prokuratura wnioskowała o aresztowanie Romanowskiego na trzy miesiące, jednak 16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na to; powodem decyzji było uznanie, że Romanowski ma immunitet jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na początku października Zgromadzenie zdecydowało o uchyleniu immunitetu Romanowskiego.

