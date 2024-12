Węgry udzieliły azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu

Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu — poinformował obrońca posła Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Dodał, że Romanowski zwrócił się do rządu Węgier o ochronę „w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego”.