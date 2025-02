Wzrost przestępstw wśród cudzoziemców. Politycy w RDC: to przypomina klimat lat 90. Adam Abramiuk 12.02.2025 12:53 Wzrost przestępstw wśród cudzoziemców w Polsce przypomina klimat lat dziewięćdziesiątych — mówili w Polskim Radiu RDC politycy. W „Debacie RDC” komentowali działania rządu przeciwko przestępczości zorganizowanej wobec obcokrajowców. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i prezydent Warszawy oraz kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedzieli działania — przestępstwa mają kończyć się nawet deportacjami.

Wzrost przestępstw wśród cudzoziemców w Polsce (autor: policja)

Politycy w „Debacie RDC” skomentowali działania rządu przeciwko przestępczości zorganizowanej wobec obcokrajowców. Ich zdaniem wzrost przestępstw wśród cudzoziemców w Polsce przypomina klimat lat dziewięćdziesiątych.

Posłuchaj rozmowy | Debata RDC | „Polska — rok przełomu” | Przestępczość obcokrajowców Polsce | Polityka mieszkaniowa

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska powiedziała, że wzrost przestępstw u cudzoziemców zauważają zarówno policjanci, jak i prokuratorzy oraz sędziowie.

— Pojawiły się w Polsce przestępstwa, które pamiętamy z lat dziewięćdziesiątych. Pani sędzia, z którą rozmawiałam, mówiła, że jak ma postępowania aresztowe, to mniej więcej dwie, trzy osoby to są cudzoziemcy i to są tego rodzaju przestępstwa, które ona sądziła w latach dziewięćdziesiątych — przekazała Piekarska.

Poseł Konfederacji Michał Połuboczek zaznaczył, że ogromnym problemem są wakaty i brak motywacji wśród policjantów w stolicy.

— Średnio w Komendzie Stołecznej Policji przypada 120 spraw na policjanta, to jest bardzo dużo. Tutaj brakuje pieniędzy, bo policjant gdzieś w powiecie na Mazurach zarabia tyle samo, co policjant w Warszawie, a koszty utrzymania są zupełnie inne, więc dlatego chętnych do policji warszawskiej jest niewielu — zaznaczył Połuboczek.

Radny sejmiku Mazowsza Leszek Przybytniak wskazał, że trzeba obowiązkowo dofinansować policję.

— Niestety musimy dofinansować policję. W policji bardzo dużo etatów jest do zagospodarowania. Nie ma policjantów. No niestety jest bardzo poważny problem. W ostatnim czasie bardzo dużo policjantów odeszło na emeryturę — powiedział Przybytniak.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 dodał, że zwiększenie liczby policjantów nie wystarczy, potrzeba też umiejętności jakościowych.

— Ja mówię o znajomości języka, o znajomości środowiska, dlatego że co z tego, że będziemy mieli więcej mundurowych, skoro zwłaszcza w przypadku narodów i państw nieco dalej położonych, no nie będą w stanie się z nimi dogadać, ani znaleźć informatorów, ani w ogóle spenetrować — wymieniał Szeptycki.

Radna Śródmieścia z Lewicy Julia Zimmerman zwróciła uwagę, że problemu, który narastał przez kilka lat, nie da się rozwiązać z dnia na dzień.

— Ten etniczny element powoduje, chociażby większy problem z jakąś infiltracją ze strony służb. Ja trochę nie dowierzam, szczerze mówiąc w to, żeby na problem narastający od jakiegoś czasu, dało się z dnia na dzień przygotować jakąś super strategię — powiedziała Zimmerman.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski nie wierzy w realną walkę z przestępcami-cudzoziemcami.

— To będzie pewien rodzaj akcyjności, czyli przez dwa dni policjanci będą wyłapywali na ulicach cudzoziemców, wystawiali im mandaty po to, żeby później pochwalić jakąś dobrą statystyką. Oczywiście nie będzie miało to nic wspólnego z realną walką z tymi grupami przestępczymi — stwierdził Kurzejewski.

Według danych MSWiA w 2024 roku w Polsce zatrzymano blisko 1900 obywateli Gruzji za popełnione przestępstwa.

Będą deportacje obcokrajowców?

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował we wtorek, że według statystyk w 2024 r. wśród wszystkich podejrzanych o popełnienie przestępstwa w Polsce 5 proc. stanowią obcokrajowcy. — Nie pozwolimy, by grupy przestępcze składające się z obcokrajowców burzyły porządek publiczny — zapewnił.

Podczas konferencji prasowej Siemoniak zaznaczył, że kilka dni temu rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim o działających w stolicy grupach przestępczych złożonych z obcokrajowców.

— Największe aglomeracje są w największym stopniu zagrożone wszelką przestępczością. Dotyczy to także tych przestępstw, które popełniają obcokrajowcy. Chcę państwa zapewnić, że dla policji i innych służb: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest to absolutny priorytet — zapewnił.

Siemoniak zapewnił, że wspólnie z prezydentem Warszawy podejmują działania, aby opanować sytuację. Poinformował, że we wtorek rozmawiał z komendantem głównym policji, Straży Granicznej, szefem ABW i przedstawicielami Urzędu ds. Cudzoziemców aby uzgodnić działania na 2025 r.

Rafał Trzaskowski przypomniał, że rozpoczął program „Warszawa chroni”, w ramach którego podejmowane są działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa w stolicy. Przyznał, że w ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o wzroście przestępczości wśród migrantów. — Chciałem jasno powiedzieć, że my o tym wiemy, odbieraliśmy raporty i przeciwdziałamy temu razem z panem ministrem — zapewnił.

Przekazał również, że rozpoczęto kontrole wszystkich przewoźników i przy okazji tych kontroli wykrywane są osoby, które pracują bez wymaganych dokumentów oraz takie, które wchodzą w konflikt z prawem. — Chcemy wysłać jasny sygnał: zero tolerancji. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby sytuacja pozostał stabilna — zastrzegł Trzaskowski.

