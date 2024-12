Anna Radwan-Röhrenschef w RDC o azylu dla M. Romanowskiego: Węgry naruszają system europejski Miłosz Kuter 23.12.2024 22:16 Węgry naruszają system europejski, system zaufania – mówiła w Polskim Radiu RDC Anna Radwan-Röhrenschef, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W piątek, po udzieleniu azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu przez Węgry, ambasador kraju otrzymał notę protestacyjną w tej sprawie.

Anna Radwan-Röhrenschef z MSZ odniosła się w „Poranku RDC” do azylu politycznego, który Marcin Romanowski uzyskał od węgierskiego rządu. Za posłem PiS wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania.

W piątek ambasadorowi Węgier w Polsce wręczono notę protestacyjną w sprawie azylu.

Jak ocenia Anna Radwan-Röhrenschef, to standardowe działania dyplomatyczne w takich przypadkach.

– Węgry naruszają system europejski. Naruszają system zaufania, które państwa członkowskie mają do siebie i powinny mieć do siebie. Kwestia ambasadora ma tutaj znaczenie. Dyplomacja jest pierwszym polem walki, współpracy i oczywiście dobrze by było, żeby na tym polu też współpraca nam szła – mówiła.

Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 11 zarzutów.

