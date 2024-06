Polski Instytut Sztuki Filmowej złożył zawiadomienia do CBA i prokuratury

Polski Instytut Sztuki Filmowej złożył zawiadomienie do CBA dot. nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Złożone zostało też zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie dot. m.in. niegospodarnego wydatkowania środków Instytutu poprzez zakup urządzeń przeznaczonych do rejestrowania rozmów.