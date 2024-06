Jest śledztwo ws. zakupu środków ochrony indywidualnej podczas pandemii RDC 13.06.2024 13:41 Jest śledztwo ws. podejrzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłych: premiera i szefa KPRM oraz pracowników MAP w związku z zakupem środków ochrony indywidualnej podczas pandemii w 2020 r. - poinformowała warszawska prokuratura.

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłych: premiera i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pracowników Ministerstwa Aktywów Państwowych w związku z zakupem środków ochrony indywidualnej podczas pandemii w 2020 r.

„W dniu 12 czerwca 2024 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – Prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii prezesa Rady Ministrów, innych pracowników i kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych poprzez wydanie spółkom Skarbu Państwa polecenia dokonywania zakupu środków ochrony indywidualnej, czym działano na szkodę interesu publicznego Skarbu Państwa – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Grupy Lotos SA w kwocie wielkich rozmiarów” – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej W Warszawie prok. Piotr Skiba.

Śledztwo będzie również dotyczyło niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Grupy Lotos SA przy zakupie środków ochrony indywidualnej, niespełniających wymaganych norm a także "niedochodzenie uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy". Miało to doprowadzić do Grupę Lotos SA do "szkody majątkowej wielkich rozmiarów".

Kolejnym nurtem w śledztwie jest przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji Rezerw Materiałowych, którzy przekazali podmiotom leczniczym niespełniające normy środki ochrony indywidualnej czym sprowadzili niebezpieczeństwo na życie lub zdrowie wielu osób.

Zawiadomienie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia białostockiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli, która podczas kontroli wykazała, że część kupionych przez KPRM podczas pandemii COVID-19 środków ochrony indywidualnej nie spełniało wymogów. Ich stosowanie przez personel medyczny mogło stwarzać zagrożenie.

W kwietniu 2020 r. premier w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wydał polecenia zakupów środków ochrony indywidualnej spółkom Skarbu Państwa: KGHM Polska Miedź, Grupie Lotos i Agencji Rozwoju Przemysłu.

