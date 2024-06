Szymon Hołownia o ustawie o związkach partnerskich: zagłosuję za nią RDC 12.06.2024 09:48 Podczas konferencji w Sejmie Szymon Hołownia przekazał, że zagłosuje za ustawą o związkach partnerskich. Marszałek Sejmu pytany, czy jest porozumienie w sprawie projektu, odparł, że tego nie wie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (autor: Paweł Supernak/PAP)

Zagłosuję za ustawą o związkach partnerskich – przekazał Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Wiem, jakie jest stanowisko Polski 2050 i moje osobiste. Moje stanowisko jest takie, że jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, będę głosował za ustawą o związkach partnerskich – odpowiedział Hołownia.

Zaznaczył, że o sprawie projektu „pewnie też trzeba pogadać z aktualnym kierownictwem klubu PSL”. – My uznajemy, że to jest jedna z tych kwestii, które nie są przedmiotem umowy koalicyjnej, więc każdy z nas zachowuje autonomię – powiedział.

Hołownia dodał, że nie rozmawiał o związkach partnerskich z minister ds. równości Katarzyną Kotulą. – Nie było takich rozmów, nikt się do mnie o taką rozmowę nie zwracał – powiedział.

– Nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam, wiem i się orientuję, to nie było też takiej prośby chyba wyrażonej w stosunku do naszego klubu ze strony minister Kotuli – dodał Hołownia.

Kiedy ustawa o związkach partnerskich?

Na początku czerwca minister ds. równości Katarzyna Kotula przekazała, że opóźnienie prac nad ustawą o związkach partnerskich jest wynikiem różnicy zdań w koalicji rządowej.

– Od początku bardzo mi zależało na tym, żeby w ustawie o związkach partnerskich (...) była kwestia wewnętrznego przysposobienia dzieci, nie ma dzisiaj zgody PSL na to – mówiła minister w TVP Info. Dodała, że osoby, które wchodziłyby w związki partnerskie, chciałyby mieć prawo do tego, żeby te kwestie były uregulowane.

Kotula wyraziła nadzieję, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego możliwy będzie kompromis w sprawie ustawy o związkach partnerskich, a także większość do jej przegłosowania. Podkreśliła także, iż rozmowy na ten temat toczą się w koalicji od wielu tygodni.

