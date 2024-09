Akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi zdrowia dot. ujawnienia danych wrażliwych RDC 25.09.2024 13:27 Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu w związku z przekroczeniem uprawnień polegających na ujawnieniu tajemnicy służbowej w postaci wrażliwych danych osobowych. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Adam Niedzielski (autor: Ministerstwo Zdrowia)

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał w środę, że oskarżony Adam Niedzielski 4 sierpnia 2023 r., jako funkcjonariusz publiczny - minister zdrowia, przekroczył swoje uprawnienia. Ujawnił on za pośrednictwem środków masowego komunikowania pozyskane dane osobowe dotyczących zdrowia w postaci rodzaju przepisanych receptą leków, ustalonej osoby z Systemu Informacji Medycznej.

Prokurator wskazał, że dane te zostały opublikowane na użytkowanym przez Adama Niedzielskiego profilu internetowym portalu X, czym działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego.

Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

4 sierpnia 2023 roku ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski zamieścił na Twitterze (obecnie platforma X) dwa wpisy, w których odniósł się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN. "Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał minister w pierwszym wpisie.

"Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN +żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty+. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał Niedzielski w drugim wpisie.

W opublikowanym oświadczeniu szef MZ przekazał potem, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu - z jednej strony - obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim obronę interesów pacjenta.

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister opublikował w mediach społecznościowych, poinformował na Twitterze, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do Adama Niedzielskiego. Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tys. zł na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

Ówczesny prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z wpisem szefa MZ Adama Niedzielskiego na temat lekarza z Poznania i recepty, którą ten sobie wystawił.

Cztery dni później, 8 sierpnia 2023 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyjął rezygnację Niedzielskiego. Propozycję objęcia funkcji szefa MZ otrzymała od szefa rządu Katarzyna Sójka, która przyjęła nominację.

