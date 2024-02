Kto zgubił wózek inwalidzki w PKP Intercity? Czeka na odbiór Iwona Rodziewicz-Ornoch 23.02.2024 20:54 Zagubione rzeczy w pociągach PKP Intercity można sprawdzić online. Jest to duże ułatwienie dla pasażerów, zwłaszcza że w ubiegłym roku podczas podróży pozostawili oni w pociągach 13 tysięcy przedmiotów. Do najbardziej zaskakujących należy wózek inwalidzki, ale ciekawostek jest więcej.

Co ludzie zostawiają w pociągach? (autor: PKP Intercity)

Pasażerowie PKP Intercity w ubiegłym roku pozostawili w pociągach 13 tysięcy przedmiotów. Wśród nich jest wiele zaskakujących.

– Zestaw do paintballa, dywan czy wózki dziecięce. Do najczęściej powtarzających się rzecz, jakie pasażerowie pozostawiają w pociągu, należy mała elektronika, na przykład ładowarki do telefonów czy laptopów, telefony czy właśnie laptopy. Były także kluczyki do samochodu czy części garderoby, jak czapki, rękawiczki, okulary, portfele, a także parasole – wymienia Justyna Moskalewicz-Aderek z biura prasowego PKP Intercity.

Informacje o rzeczach znalezionych są publikowane na stronie PKP Intercity w zakładce „Odbiór zagubionego bagażu”.

– W specjalnym oknie wyszukiwania można także sprawdzić, czy dany bagaż lub przedmiot został odnaleziony. Prowadzony wykaz online rzeczy zagubionych pomoże przede wszystkim udzielić klientom szczegółowej informacji o statusie znalezionej rzeczy w czasie rzeczywistym – mówi Moskalewicz-Aderek.

Na stronie przewoźnika można zweryfikować datę znalezienia danego przedmiotu, numeru pociągu, relację czy stację znalezienia.

Informacje o rzeczach znalezionych w pociągu można uzyskać również na Infolinii PKP Intercity – +48 22 322 22 22 – dostępnej 24 godziny na dobę.

Co ważne, pozostawiony bagaż, który został odnaleziony, należy odebrać w ciągu 3 dni od daty zdeponowania go w wyznaczonym punkcie. Tych jest w Polsce kilka, a w którym konkretnie punkcie jest nasz bagaż, można sprawdzić na stronie przewoźnika.

