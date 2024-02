Do pociągu tylko bez roweru. Zmiany w Warszawskiej Kolei Dojazdowej Mikołaj Cichocki 22.02.2024 07:14 Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie będą mogli wsiąść do pociągu z rowerem. Spółka wprowadza zakaz przewozu. Zmiana ta zacznie obowiązywać już w przyszłym tygodniu.

Pociąg WKD (autor: WKD)

Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie będą mogli wsiąść do pociągu z rowerem. Zakaz jazdy pociągiem z rowerem będzie obowiązywał od 1 marca w dni robocze od 6 do 8 rano i od 15 do 18, czyli w godzinach szczytu. Powodem są prace remontowe prowadzone na linii. Z powodu zmian rozkładowych pociągi są zapełnione.

A to oznacza, że osoba, która chce dojechać rowerem do stacji, dalej koleją do Warszawy i dotrzeć do pracy czy szkoły znów na dwóch kółkach - nie będzie mogła tego zrobić. Przewozy rowerowe w WKD są biletowane i przy każdym zakupie pasażer będzie poinformowany o ograniczeniu czy to przez komunikat czy informację na biletomacie.

Ograniczenie nie będzie obowiązywało w weekendy oraz święta. Zakaz przewozu rowerów w godzinach szczytu będzie do odwołania.

