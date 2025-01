Poszukiwany Samer A. zatrzymany w ZEA. W tle działania na szkodę Orlenu RDC 15.01.2025 17:06 Były członek zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Minister Adam Bodnar podał, że prokuratura w bliskiej współpracy z polskim MSZ „pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski”.

Orlen (autor: PKN Orlen)

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w środę, że poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były członek zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) został zatrzymany na terytorium ZEA.

Ciąg dalszy dobrych wieści ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich!



Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były Członek Zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) został zatrzymany na terytorium ZEA.



Jest on współpodejrzany o wyrządzenie szkody… — Adam Bodnar (@Adbodnar) January 15, 2025

Bodnar przypomniał, że Samer A. jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 milionów USD (ok. 1,5 miliarda PLN), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej.

Minister dodał, że prokuratura w bliskiej współpracy z polskim MSZ „pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski”.

Podziękował też szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, a także prokuratorom, dyplomatom i urzędnikom, którzy pracują przy tej sprawie, za dobrą współpracę i zaangażowanie w sprowadzenie podejrzanego do Polski.

„Kolejna z wielkich afer z czasów rządów PiS zmierza do rozliczenia. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał Bodnar.

W śledztwie ws. spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS) dotychczas wystąpiono z wnioskami o pomoc prawną do Szwajcarii, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwóch b. członków zarządu tej spółki jest poszukiwanych listami gończymi – poinformowała warszawska prokuratura.

W grudniu 2024 r. warszawski sąd rejonowy postanowił o tymczasowym aresztowaniu b. członków zarządu OTS. Wnioskowała o to prokuratura, aby rozpocząć ich poszukiwania. Po uwzględnieniu wniosku o areszt prokurator wydał postanowienia o poszukiwaniu obu podejrzanych listami gończymi. Listy gończe m.in. za Samerem A. na stronach Policji ukazały się w grudniu ub.r., na krótko przed świętami.

