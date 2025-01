Premier Donald Tusk: Rosja planowała akty terroru powietrznego wobec Polski RDC 15.01.2025 14:12 Donald Tusk powiedział w środę, że Rosja planowała akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale też linii lotniczych na całym świecie. Premier odniósł się również do kwestii współpracy Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście polityki bezpieczeństwa.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Paweł Supernak)

Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim premier Donald Tusk przekazał, że Rosja planowała akty terroru powietrznego wobec Polski.

Premier podkreślił po spotkaniu z przebywającym w Warszawie prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że „akty sabotażu, różne wersje wojny, jaką Rosja wypowiedziała całemu cywilizowanemu światu, nie tylko Ukrainie, wymagają wspólnych działań”.

– Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja – powiedział.

Dodał, że niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny.

– Ostatnie informacje, nie będę wchodzić w szczegóły, mogę tylko potwierdzić zasadność obaw, że Rosja planowała akty terroru powietrznego, nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie – powiedział premier.

Współpraca z USA

Premier Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski byli również pytani, czego oczekują od nowej amerykańskiej administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Tusk stwierdził, że jeżeli chcemy, żeby USA „były zaangażowane w politykę bezpieczeństwa Ukrainy i Europy, to przede wszystkim sami musimy być gotowi do takiego traktowania spraw bezpieczeństwa, jak to robi dzisiaj Polska i oczywiście Ukraina”. Przypomniał, że Polska będzie wydawać 4,7 proc. PKB na obronność i podkreślił, że inne kraje europejskie muszą zacząć dorównywać Polsce w tej kwestii.

Dodał, że „jeśli państwa europejskie staną na wysokości zadania, to być może zmieni się także optyka Waszyngtonu”.

– W jednej sprawie musimy się wszyscy zgodzić z prezydentem Trumpem. Nikt już za nas nie załatwi problemu naszego bezpieczeństwa. Jeśli wszystkie państwa europejskie zaczną na serio traktować swoje NATO-wskie zobowiązania, jestem pewien - wynika to także z moich wielu rozmów z prezydentem Trumpem sprzed wielu lat - Ameryka będzie z satysfakcją dalej współpracowała z nami, widząc, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem – powiedział premier.

Zełenski zaznaczył, że USA są "partnerem strategicznym stabilności na świecie".

– Ameryka jest największym darczyńcą wsparcia i jest najbardziej zaangażowana w odparcie agresji rosyjskiej. Liczymy na kontynuację tej polityki wzmacniania Ukrainy – oświadczył. Podkreślił, że dla Ukrainy najważniejsze jest zakończyć wojnę, ale "nie jakoś ją zakończyć" tylko "poprzez sprawiedliwy pokój, mając pewność, że Rosja nie wróci z wojną na ziemie ukraińskie".

Dlatego - zaznaczył - tak ważne gwarancje bezpieczeństwa. – W tej chwili uważamy, że gwarancją bezpieczeństwa jest członkostwo w NATO i UE – powiedział Zełenski

