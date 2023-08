Na termometrach ponad 30 stopni. Alert II stopnia dla całego Mazowsza 13.08.2023 11:58 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla całego województwa mazowieckiego. Obowiązuje od niedzieli, od godziny 14:00 do czwartkowego wieczora.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C." - przekazał IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.

- W niedzielę będzie ciepło, a na południu upalnie - do 31 st. C. Najładniejsza pogoda na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu i burze - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Jakub Gawron.

W niedzielę najładniejsza pogoda będzie na południowym wschodzie Polski. Tam cały dzień zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie, południu i południowym zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W trakcie burz suma opadów wyniesie do 20 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W trakcie burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów a także chorych przewlekle chorych.



📕Vadamecum #IMGW:https://t.co/1p11nLiaWC#IMGW #sierpień #lato pic.twitter.com/QQZfRpfARH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 12, 2023

