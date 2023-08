Przed nami „deszcz meteorów”. Nawet do stu spadających gwiazd w ciągu godziny Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.08.2023 16:27 Przed nami noc spadających gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia rój meteorów Perseidy osiągnie swoje maksimum, łatwo więc będzie można zobaczyć je na nocnym niebie Mazowsze. Jak mówi dr Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik, zapowiadają się naprawdę dobre warunki do obserwacji „deszczu meteorów”.

Noc spadających gwiazd 2023 (autor: UM Warszawa)

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów, którego orbita co roku przecina się z ziemską. Zjawisko to można obserwować mniej więcej od połowy lipca do drugiej połowy sierpnia. Maksimum roju przypada na 12 i 13 sierpnia.

– Zawdzięczamy to temu, że Ziemia w swojej wędrówce wokół Słońca przecina różnorakie strumienie meteorolitów, czyli drobinek materii, z których powstają meteory. Wchodzą one w ziemską atmosferę z wielkimi prędkościami, kilkanaście–kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę i tam napotykając cząstki ziemskiego powietrza, spalają się i właśnie to możemy zaobserwować – mówi dr Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik.

Jak dodał dr Deresz, Perseidy będą w tym roku wyglądały dość normalnie. W trakcie maksimum będzie szansa zobaczenia nawet do stu „spadających gwiazd” w ciągu godziny. Dokładna ich liczba nie jest jednak łatwo przewidywalna.

Meteory można obserwować już teraz, ale kulminacja roju przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia, nad ranem. – Szykuje się dobra pogoda. Księżyc jest w takiej fazie, że nie będzie w tym czasie mocno świecił. Najlepsze warunki do obserwacji będą poza miastami, z daleka od świateł – dodał ekspert.

W Warszawie będzie też możliwość spoglądania w niebo przy Planetarium CNK.

– Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki w centrum miasta do tego, żeby było jak najciemniej. Będziemy też opowiadać o Perseidach. Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wezmę swoje teleskopy, aby można też było spojrzeć na inne obiekty na niebie – zaprasza rzeczniczka CNK Katarzyna Nowicka.

Perseidy, czyli noc spadających gwiazd

Tzw. radiant Perseidów, czyli punkt, z którego wydają się wybiegać, gdybyśmy przedłużyli ich trasy po niebie, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Jednak obiekty te „rozbiegają się” po całym niebie. W trakcie aktywności roju radiant przesuwa się pomiędzy konstelacjami Kasjopei, Perseusza i Żyrafy. W czasie maksimum będzie w konstelacji Perseusza.

Meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, to świetlne zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, a zwanych meteoroidami. Zdecydowana ich większość ulega zniszczeniu w atmosferze. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, mamy do czynienia z meteorytem.

Perseidy były w przeszłości nazywane „łzami świętego Wawrzyńca”, co wiązało się z datą jego domniemanej męczeńskiej śmierci 10 sierpnia.

W sierpniu są również dogodne warunki do obserwacji Saturna i Jowisza. Pod koniec miesiąca wystąpi druga w sierpniu pełnia Księżyca. Z kolei w trakcie nowiu (przed i po 16 sierpnia) warto obserwować Drogę Mleczną.

Pod koniec miesiąca nad wschodnim nieboskłonem nad ranem będzie można zobaczyć Wenus.

