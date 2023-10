Cząstkowe wyniki wyborów 2023. PKW podliczyła głosy z 10,3 procent komisji wyborczych RDC 16.10.2023 07:18 W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 40,17 proc. głosów; KO - 26,55 proc.; Trzecia Droga - 13,66 proc.; Lewica - 8,34 proc.; Konfederacja - 7,35 proc. - wynika z danych z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,81 proc. głosów.

Wybory 2023 (autor: PAP/Darek Delmanowicz)

PKW opublikowała wyniki wyborów z 10,30 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 7:15 rano. Według danych z 3 245 na 31 497 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów - 26,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 208 304 osób, co daje mu 13,66 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i - tym samym - 8,34 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 112 037 i 7,35 proc. poparcia.

Częściowa frekwencja (z 10,61 proc. obwodów) wynosi 72,11 proc.

