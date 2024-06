Ruch komercyjny z Okęcia przeniesiony do Baranowa. Kiedy zmiany wejdą w życie? RDC 26.06.2024 17:51 Podczas konferencji dotyczącej zmian w projekcie CPK premier Donald Tusk zapowiedział m.in. pilną modernizację lotniska na Okęciu. Do roku 2032 cały ruch komercyjny z Lotniska Chopina zostanie przeniesiony na nowe lotnisko w Baranowie.

Sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie (autor: Piotr Nowak/PAP)

Warszawskie lotnisko Okęcie zostanie zmodernizowane, a odbywający się tam ruch komercyjny zostanie przeniesiony na nowe lotnisko w Baranowie oddalone od stolicy o ok. 40 kilometrów.

– Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji nt. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Obecny na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował, że przeniesienie komercyjnego ruchu lotniczego z warszawskiego lotniska Chopina na nowe lotnisko w Baranowie jest planowane na rok 2032.

Dodał, że obecny harmonogram przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska zostanie uzyskane w 2026 r., zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej w Baranowie planowane jest na 2029 r., a zakończenie budowy lotniska to rok 2031.

– Do tego czasu gotowy będzie odcinek kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź przez Baranów i zakończona będzie modernizacja autostrady A2, czyli rozbudowa o nowe pasy ruchu – wyjaśnił Lasek.

Jak dodał, aby PLL LOT był na nowym lotnisku centralnym najważniejszym graczem, polskie linie muszą być przygotowane na objęcie co najmniej 50 proc. tzw. slotów, a rząd zakłada, że niezbędne minimum to 60 proc.

Lasek poinformował też, że do 2032 roku flota Polskich Linii Lotniczych LOT ma się powiększyć do 135 samolotów, co będzie oznaczało niemal jej podwojenie, gdyż obecnie LOT dysponuje ponad 70 samolotami. Dodał, że samolotów szerokokadłubowych ma być 29.

Lotnisko w Baranowie ma być najnowocześniejsze w Europie. Będzie połączone nie tylko Koleją Dużych Prędkości, ale zostanie rozbudowana również autostrada między Warszawą a Łodzią, powstanie m.in. trzeci oraz czwarty pas autostrady.

Z informacji przekazanej przez pełnomocnika wynika ponadto, że szacowany koszt wybudowania lotniska krajowego w Baranowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi, czyli włączeniem portu w ciąg dróg publicznych oraz realizacja kolei dużych prędkości, to 131 mld zł do 2032 roku.

Czytaj też: CBA zatrzymało 7 osób ws. powoływania się na wpływy w MKiDN