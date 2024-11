Wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rząd przyjął projekt ustawy RDC 05.11.2024 16:49 Rząd przyjął projekt ustawy ws. podniesienia świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł. Do tej pory wynosiło ono 500 zł. Wypłata świadczeń ma nastąpić z wyrównaniem od 1 października 2024 r.

Dziecko (autor: pixabay)

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który we wtorek przyjęła Rady Ministrów. Wypłata świadczeń ma nastąpić z wyrównaniem od 1 października 2024 r.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ich maksymalna wysokość jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Ministerstwo rodziny w komunikacie zwróciło uwagę, że w tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i co za tym idzie również ustalane przez sądy kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców.

Podwyżka o 100 procent

Resort przygotował projekt ustawy zakładający podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc., czyli o 500 zł – do 1000 zł miesięcznie. We wtorek regulację przyjęła Rada Ministrów.

Jak przekazał resort rodziny, nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat. Gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!", która jest też częścią umowy "Koalicji 15 października".

