R. Trzaskowski czy R. Sikorski? Dziś prawybory w Koalicji Obywatelskiej

Trzaskowski vs. Sikorski. Jest data prawyborów w Koalicji Obywatelskiej (autor: UM Warszawa/gov.pl)

W piątkowych prawyborach w Koalicji Obywatelskiej zmierzą się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Zwycięzcę w anonimowym SMS-owym głosowaniu wybierze ponad 25 tys. osób. Jego nazwisko poznamy dzień później, w sobotę.

Trzecie prawybory

W samej Platformie Obywatelskiej prawybory przed wyborami prezydenckim odbywały się dwukrotnie - w 2019 r., kiedy obecna marszałek Senatu, a ówczesna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska rywalizowała z ówczesnym prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, oraz w 2010 r., kiedy ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski walczył o nominację właśnie z Sikorskim. Ten pierwszy zdobył 68,5 proc. głosów, drugi - 31,5 proc.

Piątkowe prawybory dotyczą całej Koalicji Obywatelskiej, czyli nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale również: Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych. Głos na obecnego prezydenta Warszawy chcą oddać m.in szef Nowoczesnej, minister ds. UE Adam Szłapka oraz przewodnicząca Inicjatywy Polska, szefowa MEN Barbara Nowacka, z kolei posłanki Zielonych Małgorzata Tracz oraz Klaudia Jachira zadeklarowały, że poprą Sikorskiego. W ciągu ostatnich dni, poparcie dla szefa MSZ zadeklarował również - ku zaskoczeniu części opinii publicznej - były prezydent Aleksander Kwaśniewski; Sikorskiego poparł też m.in. obecny poseł PO, a w przeszłości szef SLD - Grzegorz Napieralski.

Kto ma większe szanse?

Większość sondaży realizowanych na zlecenie mediów wskazuje na większe prawyborcze szanse Trzaskowskiego, który od czasów wyborów prezydenckich z 2020 r. traktowany był jako "naturalny kandydat" w kolejnych wyborach. Taką tendencję wykazał również wewnętrzny sondaż zamówiony przez Platformę Obywatelską, którego wyniki upubliczniono w poniedziałek. Wynikało z niego, że w I turze wyborów Sikorski przegrałby z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, zaś w drugiej, mimo wygranej, miałby mniejszą przewagę niż Trzaskowski.

Dla stronników prezydenta Warszawy sondaż był potwierdzeniem tego, że jest on najbezpieczniejszym, rozpoznawalnym przez społeczeństwa kandydatem. Z kolei zwolennicy Sikorskiego wskazywali, że ten startował z gorszej pozycji (badanie zrealizowano 5-10 listopada, podczas gdy prawybory ogłoszono 9 listopada), a i tak udało mu się zdobyć zadowalający wynik.

Kto głosuje w prawyborach?

W piątkowych prawyborach wezmą udział wszyscy członkowie partii wchodzących w skład koalicji, niezależnie od opłacania przez nich składek członkowskich. To, jak przekazała przewodnicząca komisji organizującej prawybory Dorota Niedziela (KO), ponad 25 tys. osób.

Głosowanie, organizowane przez zewnętrzną firmę, będzie odbywało się za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. SMS z cyfrą "1" będzie oznaczał głos na Trzaskowskiego, zaś z cyfrą "2" - głos na Sikorskiego (zostało to ustalone w losowaniu). O godz. 8 do wszystkich działaczy zostanie wysłany sms z instrukcjami, jak głosować. Oddanie głosu będzie możliwe do północy tego samego dnia. Potem zacznie się ich zliczanie.

O tym, że cały proces będzie przebiegał anonimowo, zapewniała posłanka Klaudia Jachira, która również zasiada w komisji organizującej prawybory. "W regulaminie jest jasno powiedziane: nikt z członków partii nie będzie miał wglądu w to, jak ten sms będzie wyglądał, bo wszystko jest scedowane na zewnętrzną firmę" - zaznaczyła.

Jak wskazała, każda z partii wchodzących w skąd KO podpisała umowę o jednorazowym przekazaniu numerów telefonów swoich członków. "Jedyną publiczną informacją będzie to, ile telefonów zostało udostępnionych z jakiej partii i ile było głosów ważnych. (...) Ta firma nie dostaje nawet imion i nazwisk, więc nie ma możliwości, żeby ktokolwiek się dowiedział, kto na kogo oddał głos" - podkreśliła posłanka.

Kiedy wyniki prawyborów?

Niedziela przekazała natomiast, że wyniki głosowania dotrą do niej w zaklejonej kopercie. Po jej otwarciu zostanie spisany protokół, a potem wyniki zostaną przekazane opinii publicznej. Graniczną godziną na dostarczenie wyników jest godz. 12 w sobotę, jednak może dojść do tego wcześniej. "To musi być do godz. 12, ale może być to też godz. 11 czy 10. Będziemy w gotowości" - zapewniła Niedziela. W przypadku wcześniejszego dostarczenia wyników, zakładane jest również wcześniejsze ogłoszenie zwycięzcy.

Oprócz Niedzieli ze strony PO w skład prawyborczej komisji wchodzą też: wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska oraz szef klubu KO Zbigniew Konwiński. W komisji zasiada po jednej osobie z pozostałych ugrupowań wchodzących w skład KO - to Sławomir Potapowicz (Nowoczesna), Klaudia Jachira (Zieloni) oraz Dariusz Joński (Inicjatywa Polska). Oprócz tego w skład gremium wchodzą przedstawiciele kandydatów: Trzaskowskiego reprezentuje Wioletta Paprocka-Ślusarska, dyrektorka gabinetu prezydenta w warszawskim ratuszu, szefowa sztabu KO w poprzednich wyborach, zaś Sikorskiego - Marta Golbik, posłanka i wiceszefowa klubu KO.

Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta 7 grudnia na Śląsku ma zaprezentować swój program.

