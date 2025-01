Wybory prezydenckie 2025. Dziś rusza kampania wyborcza

Dziś oficjalne zarządzenie wyborów i start kampanii wyborczej. To oznacza, że komitety wyborcze mogą już oficjalnie się rejestrować. Co ważne, mogą być one tworzone tylko przez obywateli, a nie przez partie. W wyścigu o urząd prezydenta biorą udział m.in. szef IPN Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.