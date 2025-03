Radosław Frańczak w RDC: cyfrowa transformacja przedsiębiorstw będzie przyśpieszać Joanna Tarkowska-Klinke 19.03.2025 20:38 Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw będzie przyśpieszać — mówił w Polskim Radiu RDC Radosław Frańczak. Doradca technologiczny omawiał w Magazynie „Technologicznie mówiąc” II edycję badania „Cyfrowa Transformacja”, przeprowadzonego na 500 dużych i średnich polskich firmach. — Proces ten będzie napędzany głównie przez AI — zaznaczył.

Radosław Frańczak (autor: RDC)

Zdaniem doradcy technologicznego Radosława Frańczaka cyfrowa transformacja przedsiębiorstw będzie przyśpieszać. Ekspert omówił na antenie Polskiego Radia RDC badanie „Cyfrowa Transformacja”. Drugą edycję przeprowadzono na 500 dużych i średnich polskich firmach.

Franczak podkreślił, że nie ma już powodu, żeby te zmiany nie zachodziły.

— Proces ten będzie napędzany głównie przez AI. Widać, że coraz powszechniej firmy wychodzą z tego pierwszego etapu, gdzie eksperymentowały, do fazy adaptacji. Czyli do takiego stanu, kiedy próbowały tę technologię rozpoznać, zobaczyć czy pasuje, czy będą efekty, a teraz już ją wdrażają i robią to z sukcesem — powiedział.

Jak dodał, firmy widzą w tej transformacji wyraźne korzyści.

— Produkcja przede wszystkim odnotowuje wzrosty przychodów, handel odnotowuje lepsze dotarcie do klientów, a z kolei usługi optymalizację i efektywność procesu — wyjaśnił.

Badanie „Cyfrowa Transformacja” zostało wykonane przez CubeResearch na zlecenie EY w ostatnim kwartale 2024 roku.

Czytaj też: W. Babiński po rozmowie Rosji i USA: Putin stawia dalsze warunki