Minister cyfryzacji po ataku na POLSĘ: zdecydowaliśmy się na radykalne kroki Adam Abramiuk 03.03.2025 14:42 Zdecydowaliśmy się na radykalne kroki — mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC o ataku na Polską Agencję Kosmiczną Krzysztof Gawkowski. Wicepremier, minister cyfryzacji bierze udział w Mobile World Congress Barcelona 2025, czyli największych w Europie targach technologicznych. Jest tam także Piotr Pilewski, autor Magazynu „Technologicznie mówiąc”.

1 Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (autor: RDC)

Państwowe służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo wykryły nieuprawniony dostęp do danych teleinformatycznych Polskiej Agencji Kosmicznej. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, jakie działania podjęto.

— Zdecydowaliśmy się na radykalne kroki, odcięcie wszystkich systemów w Polsce po to, żeby też nie zostały zatarte ślady. Uważamy, że w tej sprawie wiedza powinna być nie tylko o tym, co ewentualnie mogło paść łupem adwersarzy, jakie rzeczy zostały ewentualnie ukradzione, bo to się okaże, ale przede wszystkim kto za tym stoi — powiedział Gawkowski.

Systemy już zostały zabezpieczone przez zespoły cyberbezpieczeństwa NASK i MON.

— Dzisiaj z rana dostałem raport, że pierwsze systemy wstały, już zaczyna to wszystko działać. Pewnie potrzebujemy kilku dni, żeby ta cała operacyjna funkcjonalność została przywrócona — poinformował Gawkowski.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Mobile World Congress Barcelona 2025

Polska ponownie zaznacza swoją obecność na jednym z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej – Mobile World Congress 2025 w Barcelonie. Na Polskim Stoisku Narodowym, organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, zaprezentuje się 10 czołowych firm technologicznych z Polski.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski wezmą również udział w Programie Ministerialnym GSMA, wzmacniając pozycję Polski w międzynarodowym dialogu na temat przyszłości cyfrowej gospodarki. Jednym z kluczowych punktów prezentacji będzie mObywatel – flagowa polska aplikacja e-administracji.

Targi odbywają się w dniach 3-6 marca 2025 roku w Fira Gran Via w Barcelonie. MWC Barcelona 2025 to unikalna okazja do odkrycia najnowszych technologii, nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych oraz aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości sektora łączności.

Czytaj też: Cyberatak na systemy informatyczne Polskiej Agencji Kosmicznej

Źródło: RDC/Inf.pras. Autor: Adam Abramiuk, Piotr Pilewski/DJ