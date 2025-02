Konieczna aktualizacja mObywatela po 25 lutego [SPRAWDŹ] RDC 25.02.2025 19:09 Osoby korzystające z aplikacji mObywatel będą musiały dokonać aktualizacji. Jej brak spowoduje, że po 25 lutego użytkownicy nie będą mieli dostępu do żadnych możliwości aplikacji, a nawet nie będą mogli się zalogować. „Aktualizowanie aplikacji służy nie tylko rozbudowie jej możliwości czy poprawie funkcjonowania, ale także zwiększeniu bezpieczeństwa” — napisano w komunikacie.

Będą zmiany w aplikacji mObywatel (autor: RDC)

Po 25 lutego konieczna będzie aktualizacja aplikacji mObywatel. W tym dniu nastąpi odnowienie certyfikatu domeny ze względów bezpieczeństwa.

„Aby nadal korzystać z aplikacji, trzeba będzie mieć jej aktualną wersję - taką, która będzie oznaczona numerem 4.50.1 lub wyższym” - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Użytkownicy, którzy korzystają z automatycznych aktualizacji nie muszą nic robić. Ich aplikacje zaktualizują się same. Pozostali muszą pobrać aktualną wersję ze sklepu Google Play lub App Store.

„Aktualizowanie aplikacji służy nie tylko rozbudowie jej możliwości czy poprawie funkcjonowania, ale także zwiększeniu bezpieczeństwa. To ostatnie zapewnia między innymi regularne odnawianie certyfikatów. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w świecie IT. Ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń” - napisano w komunikacie.

Osoby korzystające ze starszych wersji aplikacji powinny otrzymać powiadomienia o konieczności aktualizacji.

Brak aktualizacji spowoduje, że po 25 lutego użytkownik nie będzie miał dostępu do żadnych możliwości aplikacji, a nawet nie będzie mógł się do niej zalogować.

