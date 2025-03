Umiejętności cyfrowe uczniów. Prezes Związku Cyfrowa Polska: Słabo wypadamy na tle innych krajów Bartłomiej Sobczyk 03.03.2025 21:50 Młodzi Polacy są w tyle za swoimi rówieśnikami z innych krajów Unii Europejskiej w wykorzystaniu w praktyce technologii IT. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem RDC Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska, który odpowiada za projekt IT Fitness Test. Ma on na celu sprawdzenie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przeprowadzany jest po raz czwarty.

Umiejętności cyfrowe uczniów. Prezes Związku Cyfrowa Polska: Słabo wypadamy na tle innych krajów (autor: PIXABAY)

W środę w CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zainaugurował tegoroczną edycję IT Fitness Test. Test ma na celu sprawdzenie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przeprowadzany jest po raz czwarty. Biorą w nim udział uczniowie i nauczyciele z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Dziś rozmawialiśmy o tym z prezesem Związku Cyfrowa Polska Michałem Kanownikiem, który uczestniczy w X Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach.

- Słabo wypadamy jako Polska, jako kraj, na tle choćby Czechów, Słowaków, szczególnie w szkołach średnich. Wyniki rok do roku spadają nam, a nie rosną, jeśli chodzi o poziom średni kompetencji cyfrowych. Ale faktycznie tam, gdzie samorząd nabywa tej świadomości znaczenia kompetencji cyfrowych, angażuje się, uruchamia programy kształcące nauczycieli w tym kierunku, odbija to się bardzo pozytywnie na kompetencjach cyfrowych młodzieży. Ta młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia w cyfrowy dorosły świat - mówił w rozmowie z Robertem Łuchniakiem.



Jak mówił Michał Kanownik, program realizują samorządy, bo to one są najbliżej spraw uczniów, poprzez bezpośrednie prowadzenie szkół, czy to średnich czy podstawowych.

IT Fitness Test to sprawdzian praktycznych umiejętności cyfrowych. "Badamy na ile młody człowiek jest w stanie wykorzystać w praktyce umiejętności, wiedzę, którą posiada, do obsługi narzędzi cyfrowych, internetowych, które codziennie w swoim życiu spotyka się, czy to w szkole, czy w życiu codziennym" - wyjaśnił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. "Są cztery kategorie pytań, to bardzo różnorodne pytania, wymagające korzystania z internetu, przeglądarki internetowych, mediów społecznościowych, telefonu komórkowego" - dodał. Zdania polegają m.in. na wyszukiwaniu informacji, odnalezienie odpowiednich kontentów w internecie, zweryfikowanie ich, posługiwaniu się narzędziami biurowymi. Jak zaznaczył Kanownik rozwiązywanie zadań wymaga "ściągania", kombinowania i niesztampowego myślenia.

W poprzedniej edycji badania w ciągu siedmiu miesięcy - od kwietnia do końca października 2024 r. - cyfrowy sprawdzian rozwiązało 15,8 tys. uczniów ze szkół podstawowych i 28,1 tys. z liceów i techników w całej Polsce. Ich średnie wyniki to 46 proc. dla młodszej grupy i 36 proc. dla starszej - mniej niż w ubiegłych latach, słabiej niż w Czechach i na Słowacji. Polscy uczniowie najsłabiej poradzili sobie z obsługą komputerowych narzędzi biurowych oraz mediów społecznościowych, najlepiej wypadli, rozwiązując zadania z kategorii internet.

Kanownik pytany co można zrobić, by to poprawić, odpowiedział, że po pierwsze: trzeba zrozumieć potrzebę i sens rozwoju cyfrowej kompetencji w skali całego społeczeństwa, po drugie: inwestować. "Szkoły podstawowe, które utrzymują średnie wyniki są dobrze doposażone technologicznie. Szkoły średnie zostały trochę zapuszczone technologicznie przez ostatnie lata i to wynika też z testów. Dlatego trzeba inwestować w usprzętowienie szkół średnich, usieciowienie tych szkół średnich, żeby można było efektywnie z tego sprzętu korzystać" - zaznaczył. "Po trzecie - to chyba najważniejszy element - trzeba kształtować umiejętności nauczycieli, by wykorzystywać technologię na różnych przedmiotach nauczania, nie tylko na informatyce, ale też na języku polskim, historii, geografii. Na każdym przedmiocie da się wykorzystać tę technologię cyfrową" - powiedział Kanownik. Dlatego - jak podkreślił - trzeba organizować szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, by podnosić ich kompetencje.

IT Fitness Test zorganizowany został przez Związek Cyfrowa Polska przy wsparciu ministerstw: cyfryzacji, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz rozwoju i technologii, a także NASK. test prowadzony jest przy wsparciu Ministra Cyfryzacji, Minister Edukacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także NASK. Sprawdzian w polskich szkołach rusza 26 lutego, a uczniowie będą mieli czas na przystąpienie do niego aż do końca października 2025 r. Jak zapewnia Kanownik udział w IT Fitness Test może bezpłatnie zrobić każdy kto chce, wystarczy wejść na stronę itfitness.eu.pl.

