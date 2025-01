M. Gromadzka o 800 plus dla Ukraińców: nie mogą być lepiej traktowani niż Polacy Adam Abramiuk 22.01.2025 20:37 Świadczenia 800 plus dla Ukraińców nie mogą być udzielane bezwarunkowo - mówiła w Polskim Radiu RDC Małgorzata Gromadzka. Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się do wyborczej zapowiedzi kandydata partii Rafała Trzaskowskiego. Wiceprzewodniczący KO mówił, że udzielanie świadczeń musi być zmodyfikowane. Mieliby je pobierać Ukraińcy którzy w Polsce mieszkają, pracują i płacą podatki.

Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Puńsku w woj. podlaskim powiedział, że świadczenia takie jak 800 plus powinny należeć się Ukraińcom tylko wtedy, gdy "będą mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki".

Do wyborczej zapowiedzi kandydata na prezydenta odniosła się w audycji „Polityka w południe” Małgorzata Gromadzka - posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Z tyłu głowy powinniśmy cały czas mieć i w naszym sercu pomoc oczywiście, ale ta pomoc powinna być uwarunkowana, żeby nasi obywatele nie odczuwali, że ktoś jest traktowany lepiej niż oni. Jeżeli obywatel danego kraju chce się osiedlić w Polsce, to musi spełniać takie postulaty jak wszyscy powinniśmy - mówiła Gromadzka.



Pierwsze uszczelnienie systemu wprowadzono w maju ubiegłego roku. Zgodnie z nim od września ukraińscy uczniowie przebywający w Polsce mają obowiązek edukacji, co jest to powiązane z wypłatą świadczenia 800 plus.

