Zwiedzanie muzeów w Płocku będzie droższe Izabela Stańczak 29.11.2022 17:58 Od grudnia drożej za bilety do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zmiany cen dotyczą prócz siedziby głównej także oddziałów, m.in. Spichlerza, czy Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie. Płatne będzie też Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

Zwiedzanie muzeów w Płocku będzie droższe (autor: Muzeum Mazowieckie w Płocku)

- Do podwyżki zmusza nas sytuacja ekonomiczna w kraju - mówi dyrektor muzeum, Leonard Sobieraj. - Wiadomą rzeczą jest, jaka jest sytuacja w tej chwili. Inflacja, wzrost kosztów utrzymania, dlatego ceny musza nieco wzrosnąć. Zwlekaliśmy z tą decyzją, żeby zapadła jak najpóźniej - tłuamczy.

Nowy cennik zacznie obowiązywać od czwartku 1 grudnia. W placówce uważają, że i tak ceny będą bardzo przystępne.

- Tą naszą podwyżkę przeprowadziliśmy, ale to nie są jakieś wielkie ceny. No 8 zł do Muzeum w Wyszogrodzie, czy 7 zł do Muzeum Żydów Mazowieckich to nie jest wygórowana kwota. Nieco więcej jest za "secesję" czy "10 wieków" - dodaje Sobieraj.

Ceny biletów do Muzeum Mazowieckiego wzrosną od 2 do 4 zł przy bilecie normalnym.

Dodatkowo, opłaty za wstęp wprowadza darmowe do tej pory Muzeum Żydów Mazowieckich.

Zapłacimy nie tylko za obejrzenie ekspozycji, ale także za lekcje i warsztaty organizowane z myślą o szkołach.

- Przez 5 lat od kiedy trwa projekt unijny, w sensie dotacji, są wejścia bezpłatne. My nieco opóźniliśmy moment stworzenia biletów. Sytuacja nas zmusiła. Odciągaliśmy to aż dwa lata. Uznaliśmy że skromna kwota 7 zł i 3 zł za ulgowe to nie będzie wielkim uszczerbkiem dla budżetów - tłumaczy Sobieraj.

Nadal bezpłatny pozostaje wstęp na wystawy art déco, „Z Płocka i dla Płocka. Galeria Wielkich Płocczan. Galeria Themersonów", wystawy czasowe w Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Czytaj też: Nie żyje wicedyrektorka Muzeum Warszawy Anna Sienkiewicz-Rogowska. Miała 51 lat