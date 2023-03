Wisła Płock będzie grać na Orlen Stadionie. Obiekt zyskał sponsora tytularnego Katarzyna Piórkowska 02.03.2023 15:11 Obiekt, na którym rozgrywają mecze piłkarze Wisły Płock, zyskał sponsora tytularnego i teraz będzie się nazywał Orlen Stadion - ogłosił podczas konferencji prasowej prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Budowa stadionu jest już na finiszu.

Wisła Płock będzie grać na Orlen Stadionie. Obiekt zyskał sponsora tytularnego (autor: RDC)

- Najważniejsze jest to by dobrze pracować i dotrzymywać słowa, by deklaracje, które padają w przestrzeni publicznej potem realizować. PKN Orlen jest naszym partnerem w kwestiach sportowych od wielu lat, jest sponsorem, wspiera, zarówno piłkarzy ręcznych jak i nożnych, czasami spieramy się co do wysokości tego wsparcia, ale chcemy i mamy świadomość, że idziemy razem i razem chcemy budować markę płockiego sportu. Dziś spotkaliśmy się na stadionie, by poinformować, że PKN Orlen będzie sponsorem tytularnym płockiego stadionu. Cieszę się, że po wielu miesiącach, czasami niełatwych negocjacji, spotykamy się dziś na obiekcie, który wkrótce zostanie oddany sympatykom piłki nożnej, a który dziś kosztuje 170 mln zł - powiedział Nowakowski.

Wzajemna koordynacja

W imieniu PKN Orlen, członek zarządu firmy Piotr Sabat zapewnił, że to jest duża sprawa dla miasta i koncernu.

- To co wspólnie z panem prezydentem i miastem Płock osiągnęliśmy, to porozumienie łączące społeczność lokalną z największą firmą na polskim rynku, a wywodzącą się z miasta. Negocjacje nie były łatwe, ale prowadzone w duchu wzajemnej przyjaźni, szacunku i tych wszystkich przymiotów, które są tak ważne w tego typu partnerskich relacjach. Z dumą dziś możemy powiedzieć, że ten piękny płocki stadion będzie od dziś nosił nazwę Orlen Stadion - stwierdził.

Umowa została zawarta do 2027 roku, jednocześnie przedłużona została do 2027 roku umowa na sponsora tytularnego Orlen Areny. - Można powiedzieć, że Płock i Orlen to są dwa organizmy, które koordynują się wzajemnie i kooperują w dobrej symbiozie, czego dzisiejszy dzień jest szczególnym dowodem - dodał Sabat.

Obiekt w budowie

Obiekt na razie jest jeszcze w budowie. Do końca kwietnia powinien być gotowy do użytkowania, oznacza to, że pozostaną już tylko odbiory. Stadion pomieści 15 004 osoby na trybunach, ma 14 lóż vipowskich i sponsorskich na 450 miejsc, przygotowane będą 124 miejsca prasowe. Będzie można na nim organizować mecze kwalifikacyjne mistrzostw Europy.

Na pytanie, kiedy oddane zostaną kibicom wszystkie trybuny, Nowakowski odpowiedział: - Jeśli tylko zakończą się odbiory. Dziś trudno powiedzieć, czy będzie to 20 maja, na kiedy zaplanowany został ostatni mecz w Płocku z Rakowem Częstochowa, czy też może pierwszy mecz następnego sezonu. Na ten drugi termin na pewno stadion już będzie całkowicie oddany dla publiczności. Nie będziemy ścigać się z czasem, bo to duża i ważna inwestycja, niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo na całym obiekcie. Jesteśmy na ten moment w terminie, wykonawca cały czas pracuje, dużo będzie zależało od tego, na ile wszystkie branże będą gotowe na otwarcie obiektu.

Do czasu oddania całego stadionu, ponad 4 tysiące kibiców może obserwować zmagania piłkarzy na trybunie wschodniej.

