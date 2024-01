Sprawa spółdzielni w ministerstwie sprawiedliwości. Prezydent Płocka interweniuje Izabela Stańczak 26.01.2024 08:37 Sprawa płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” trafi na biurko ministra sprawiedliwości. To pokłosie listu otwartego, który spółdzielcy napisali do prezydenta Płocka. Doszło też do spotkania z Andrzejem Nowakowskim. Przedstawiciele lokatorów skarżyli się m.in. na zawyżone czynsze.

Lokatorzy ws. działań SM „Chemik” w Płocku (autor: Mapy Google)

Na biurko ministra sprawiedliwości trafi sprawa SM „Chemik” w Płocku. To pokłosie listu otwartego lokatorów, którzy skarżyli się m.in. na zawyżone czynsze, brak remontów mimo wpłacanych środków, ale także na odmówienie im startu w wyborach do rady nadzorczej.

– Według nich w sposób nieuprawniony te wybory zostały przeprowadzone w jednej z kancelarii notarialnych, gdzie tylko część kandydatów miała możliwość wystartowania, a pozostała część, która była zgłoszona, w ogóle nie znalazła się na tej liście wyborczej – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Prezydent zapowiedział, że skieruje w tej sprawie pisma do najwyższych organów w państwie.

– Zadeklarowałem, że zwrócę się z prośbą o zbadanie sprawy przez odpowiednie ministerstwa, a także poproszę ministra sprawiedliwości o to, by on również przyjrzał się tej sprawie, aby mieszkańcy tej spółdzielni mieli poczucie, że funkcjonują w spółdzielni, która jest dobrze zarządzana i gdzie mogą bezpiecznie mieszkać – podkreśla.

Na reakcję prezesa spółdzielni Włodzimierza Obidzińskiego nie trzeba było długo czekać – wystosował list.

– Dostałem jedno pismo podpisane przez prezesa, w którym stwierdza on, że moje wypowiedzi godzą, podczas gdy nie odnosiłem się do spółdzielni jako takiej, tylko do sytuacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do rady nadzorczej – dodaje Nowakowski.

Prezes od dłuższego czasu jest nieosiągalny. W siedzibie spółdzielni poinformowano nas, że jest na urlopie, z którego wróci prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Prezydent Andrzej Nowakowski deklaruje, że pisma m.in. do ministra sprawiedliwości zostaną wystane w przyszłym tygodniu.

Czytaj też: Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Płocka. Chodzi m.in. o raka jelita grubego